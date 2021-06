Havarie in der Eisenacher Domstraße

Eisenach. Eine Havarie in der Domstraße sorgt seit Montag für eine weitere Straßensperrung in Eisenach.

Eine weitere Havarie, neue Reparaturarbeiten und der Breitbandausbau sorgen für weitere Straßensperrungen und Verkehrsbehinderungen im Stadtgebiet. Die Domstraße ist voraussichtlich bis zum Freitag diese Woche wegen einer Havarie in Höhe der Hausnummer 6 gesperrt. Das teilte die Stadt am Montag mit. Nicht ab Mittwoch schon, sondern erst vom 7. bis 16. Juni ist dann die Engstelle am Schlossberg zwischen Oberer Predigergasse und Hainweg nicht befahrbar. In der Straße werden Schachtabdeckungen und Schieberkappen repariert.

Noch bis Ende Juni werden im gesamten Stadtgebiet punktuell Kabelschächte geöffnet. Im Zuge des Breitbandausbaus bläst eine Baufirma Glasfaserkabel ein. Die Kabelzugstrecken liegen im gesamten Stadtgebiet inklusive einzelner Ortsteile. Betroffen sind immer nur Kopflöcher (kleine Öffnungen, meist nicht größer als ein Quadratmeter), bei denen der Rohrverband im Boden geöffnet, ein einzelnes Rohr angeschlossen und darin ein Kabel eingeblasen wird. Die Verkehrseinschränkung betrifft dabei nicht die gesamte Straße. Die entsprechenden Stellen werden mit Warnbaken gekennzeichnet und müssen umfahren werden. Auch auf den Gehsteigen kann es zeitweise zu Behinderungen kommen.