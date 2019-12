Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Haydn-Chor der Wiener Sängerknaben brilliert in Eisenach

Der Haydn-Chor unter der Leitung von Kapellmeister Jimmy Chiang, einer von vier Tournee-Chören der Wiener Sängerknaben, sorgte für eine ausverkaufte Georgenkirche in Eisenach und für Entzücken des Publikums. Schon seit Monaten war das Konzert der prominenten Sängerknaben ausverkauft. Was der Chor in einem zweigeteilten Programm an klassischem Repertoire aus Barock und Renaissance und bekannten Weihnachtsliedern bot, war über jede Kritik erhaben. Der Steinway-Flügel wurde eigens „eingeflogen“. Das Konzert ging zu Herzen. Der Auftakt mit einem Werk des Creuzburger Komponisten Michael Praetorius (1571-1621) hatte sogar lokalen Bezug.