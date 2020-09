Hebräische Inschrift und Kopf des Bestatteten zeigen gen Osten

Rundgänge über die jüdischen Teile des Hauptfriedhofes sind Bestandteil der Achava-Festspiele in Eisenach. Jeweils 25 Teilnehmer erlebten diese Führungen, die Einblicke in jüdisches Leben, Kultur und Eisenacher Familien gaben.

Männer sollen, ja müssen, beim Besuch einer jüdischen Grabstätte eine Kopfbedeckung tragen, auch wenn sie selbst keine Juden sind. So will es die Regel. Nicht von ungefähr hatte Pfarrer Siegbert Braun bei zwei öffentlichen Rundgängen über die jüdischen Teile des Eisenacher Hauptfriedhofes anlässlich der Achava-Festspiele daher auch Kippas mitgebracht. So heißt die kleine Kopfbedeckung der Juden. Einige Männer der auf 25 Teilnehmer limitierten Rundgänge am Donnerstag und Freitag nahmen das Leihangebot dankend an.