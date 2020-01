Heiße Wortgefechte beim Eisenacher Slammerkrieg

Eisenachs Versekoch und paddelnder Hörselpoet sowie Regisseur und Theaterpädagoge Stephan Rumphorst begrüßte als Hausherr am Montagabend im Landestheater Eisenach Matthias Klaß als Moderator. Klaß distanziert sich in einer Eröffnungsrede von einfach allem, von Schmierereien am Burschenschaftsdenkmal, von Übergriffen, Chaos und Demonstrationen irgendwelcher Gruppierungen, von Angela Merkel und von allen anderen politischen Gestalten sowie von einst mächtigen Patronen vergangener Tage. Nur in einem Punkt fällt dem Eisenacher Slammerkönig die Distanzierung schwer: von köstlich-amüsanter bis hintersinniger und nachdenklich stimmender Wortakrobatik.

Der Leipziger Skog Ogvann, der erstmals in Eisenach auftragt, gewann die dritte Auflage des Slammerkriegs. Foto: Norman Meißner

488 zahlende und ein kräftiger Schwung geladener Gäste erleben Montagabend zum „3. Eisenacher Slammerkrieg am Fuße der Wartburg“ ein explosives Feuerwerk an komischen, irrwitzigen, nachdenklichen bis philosophisch anmutenden Wortbeiträge von acht eingeladenen Slammern aus dem deutschsprachigem Raum, die um die vom Theaterförderverein gestiftete Trophäe mit eigenen Texten sich wortgewandt duellieren.

Vorjahressieger Simeon Buß aus Bremen schafft mit seinem sozialkritischen Beitrag, der den Zeitgeist exakt trifft, zwar den Sprung in die Endrunde, muss sich aber im zweiten Teil mit seiner halbherzig in Komik getauchten Gebrauchsanweisung fürs Eisenbahnfahren dem Pinneberger Armin Sengbusch sowie dem Leipziger Skog Ogvann, der erstmals in Eisenach auftrat, geschlagen geben. Auf kabarettistische Art gelingt es Sengbusch mit seinem depressiven Leiden und mit seiner „Andacht“ zur Nasengröße die Gäste zum kräftigen Applaudieren und damit zu seinem Weiterkommen zu animieren. Obwohl Sengbusch im Finale die Krankheit der Depression mit seinem nach Zerstreuung suchenden Text „Och nö“ teils derb an den Rand des Lächerlichen schiebt, erhält er exakt so viel Beifall wie Ogvann.

Dieser brilliert in der Vorrunde mit einem köstlich-erfrischenden Gedicht über den Bestatter Bösebrecht, den der arge Konkurrenzkampf mächtig in Schach hält. Im Kreuzreim präsentiert Ogvann, der 2016 und 2018 Thüringens Landesmeister-Trophäe im Poetry Slam erkämpft, auch seinen Siegerbeitrag – ein zwerchfellstrapazierendes Gedicht über die Milchmaschinen „Berta & Hilde“. Moderator Matthias Klaß spricht von einem „Wortschatz voller Lyrik vom stillen Örtchen“. Beim kurzen Vergleichsapplaus liegt Ogvann ganz knapp vor Sengbusch.

In die Endrunde ziehen auch die Chemnitzer Improvisationstheaterschauspielerin Stefanie Menschner mit ihren Gedankenspielen über den deutschen Bewertungswahn (Vorrunde) und mit ihrem Text „Wenn ich ein Poetry Slammer wäre“ (Finale) sowie die Person des öffentlichen Erregens, Marcel Schneuer, mit seiner „Reise ins Ich“ ein. In der Vorrunde verzückt der Werkstudent mit einer Ode an die Kartoffel. „Lass mich für uns beide da sein – ich habe die Stärke“, hat der Jenenser die Lacher auf seiner Seite.

Zur Einstimmung in den Slammerabend trug „Madame L“ (Alexandra Husemeier) amouröse Lyrik vor. Foto: Norman Meißner

Anerkennung verdient auch Lokalmatador Harry Weghenkel, der im Vorjahr krankheitsbedingt fehlte. Die Gedichte des Lauchröder Lyrikers, über den Hirsch mit dem goldenen Geweih, die Fabel für den ganz tiefen Wald und den Hund Rolo laden gleichermaßen zum Schmunzeln und zum Nachdenken ein. Die weiteste Anreise nahm Ania Viero aus Bozen in Kauf. Nicht zu viel Kunstverständnis besitzt das Publikum für ihren Beitrag „Die Unordentlichkeit des Diskurses“ über den künstlerischen Inzest eines Malers, der dafür 1828 auf seine Hinrichtung wartet. Den „Slammerkrieg“ eröffnend hatte es der junge Erfurter Levin Simmet am allerschwersten. In seinem nachdenklichen Text „Funkensprung“ gelingt es ihm zwar sprachgewandt das Gedankenkarussell eines Einsamen mit der Beschreibung einer Stadt zu verweben, aber nicht das Publikum zu überzeugen.

Mit lyrisch-amourösen Lesungen stimmt Alexandra Husemeyer als „Madame L“ in beide Teile des Abends und zeigt dabei, wie eine unterkühlte Stimmung zur heißblütig-schönsten Nebensache der Welt wachsen kann. In diesem Jahr finden der Slammerkrieg bereits am 27. Dezember und der Sommergewinnsslam am 20. März statt.