Henco de Berg an der Orgel in Eisenach

Eisenach. Eisenacher Marktkonzerte gehen weiter

Die Eisenacher Marktkonzerte werden auch in der kommenden Woche fortgesetzt. Diesmal ist von 14. bis 19. August jeweils Professor Henco de Berg mit von der Partie. Er erfreut an diesen Tagen jeweils ab 11 Uhr für 30 Minuten mit Musik an der Orgel der Georgenkirche. Der Eintritt ist wie immer frei. Insgesamt werden in diesem Jahr 78 Orgelkonzerte bis Ende September von Organisten aus ganz Europa in dieser Reihe der Marktkonzerte zu erleben sein.