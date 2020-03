Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Herausforderung bietet Chance

Sind Sie am Wochenende in Wald und Flur unterwegs gewesen? War das nicht herrlich, die Sonne, die frische Luft und die aufblühende Natur. Wohl dem, der sich bei der Corona-Debatte, von deren Nachrichten wir alle schon einen schweren Kopf haben, in die „Prärie“ begeben und die Seele baumeln lassen konnte. Die Forsythie blüht drei Wochen früher als üblich, die Osterglocken und andere Frühblüher auch. So reagiert die Natur auf einen nicht dagewesenen Winter. Wohltat fürs Auge.

In der Natur werden der Kopf und Dopamin frei. Diese Glückshormone überdecken Befürchtungen, nervige Falschmeldungen in sozialen Netzwerken, den Auswurf der unverbesserlichen Miesepeter, das Unverständnis über Hamsterkäufe und leere Supermarktregale. Corona und die Natur zeigen, dass Globalisierung und virtuelles Geld von Banken und Börsen nicht das Maß der Dinge sind. Viele Menschen sind sich auf den Wegen begegnet. Mein Eindruck kann täuschen, aber ich meine, dass sich (fremde) Leute mehr wahrgenommen, sich freundlicher gegrüßt haben. Ex-Handballer Stefan Kretzschmar meint, dass die derzeitigen Herausforderungen die Chance bieten, die Verrohung und Spaltung unserer Gesellschaft aufzuhalten, oder gar zu stoppen. Wie recht er hat.