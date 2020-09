Herausforderung für das Sechst-Semester besonders hoch

Das Abschluss-Semester ist gerade der einzige Jahrgang an der Dualen Hochschule Gera-Eisenach auf dem Campus am Wartenberg, wo derzeit Corona- und Prüfungsbedingungen herrschen.

In den nächsten Wochen geben sich die Studierenden der Dualen Hochschule Gera-Eisenach (DHGE) am Wartenberg die Klinke in die Hand. Das Sechst-Semester steckt mitten in den Praxisprüfungen. „Bitte Ruhe“, diese Aufforderung ist im Hauptgebäude derzeit neben den Hygienevorschriften vielfach zu lesen. Am 28. September startet dann das neue Semester. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.