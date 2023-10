Herbstfest auf dem Platz für Hundefreilauf in Eisenach

Eisenach. Der Verein Hundefreilauf Eisenach lädt zu einem Herbstfest auf sein Gelände in der Weststadt ein.

Der Verein Hundefreilauf Eisenach lädt am Sonntag, 15. Oktober, ab 11 Uhr zu einem Herbstfest auf sein Gelände an der Adam-Opel-Straße 27 ein. Das teilt Jana Rödiger für den Verein mit. Der Eintritt sei frei. Speisen und Getränke würden für einen kleinen Obolus angeboten. „Wir freuen uns auf euch und eure Fellnasen“ – heißt es in der Einladung. Zu den Satzungszielen des Vereins gehören die Förderung des Tierwohls und des Hundesports. Auf den Platz in der Eisenacher Weststadt sind „sozial verträgliche Hunde“willkommen, heißt es auf der Internetseite.