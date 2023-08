Herbstputz wird in Eisenach vorbereitet

Eisenach. Die Stadt Eisenach bereitet den Herbstputz vor und hofft auf eine große Beteiligung. Überall wird Müll eingesammelt.

Der Herbstputz in Eisenach wird vom 10. bis 16. September organisiert. Darauf macht die Stadtverwaltung aufmerksam. Die Akteure des Runden Tisches „Saubere Stadt“ laden Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Institutionen, Schulen, Kindergärten und Unternehmen ein, sich zu beteiligen.

Während der Woche wird Unrat an Straßenrändern, auf Wiesen, im Wald oder im Gewässer aufgesammelt und entsorgt. Es soll ein Zeichen gegen die Vermüllung der Stadt gesetzt werden. Der Umweltbereich des Fachdienstes Ordnungsrecht unterstützt mit Müllbeuteln und gegebenenfalls Handschuhen und nach Absprache beim Abtransport des Mülls.

Am Freitag, 15. September, von 10 bis 13 Uhr, soll auf dem Marktplatz gezeigt werden, welche Menge Unrat in einer Woche eingesammelt wurde. Mitgebrachter Abfall kann dann direkt in aufgestellten Containern entsorgt werden. Weiter wird eine kostenfreie Abfallberatung angeboten. Im Schadstoffmobil können Kleinmengen schadstoffhaltiger Abfälle abgegeben werden. Die Save Nature Group stellt sich an dem Tag vor und wird ihr Kunststoff-Recycling-Mobil mitbringen.

Anmeldungen bis 8. September, E-Mail: umwelt@eisenach.de, Telefon: 03691/670613 oder 03691/670614.