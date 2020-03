Herta Reiß ist Meisterin der Rassegeflügelzucht

Mit Herta Reiß aus Thal erhielt die erste Frau einen der höchsten Titel, den der Thüringer Landesverband der Rassegeflügelzüchter überhaupt zu vergeben hat – und das „mehr als verdient“, findet Paul Gippert, langjähriger Chef des Kreisverbandes. Zu ihrem 80. Geburtstag war eigens Landesverbandschef Thomas Stötzer angereist, um Herta Reiß mit dem Titel „Meisterin der Thüringer Rassegeflügelzucht“ auszuzeichnen.

„Sie ist eine Rassegeflügelzüchterin mit Leib und Seele“, beschreibt Gippert Herta Reiß. Ihre große Leidenschaft gilt seit 36 Jahren der Zucht der Zwerg-Dresdner im Farbschlag weiß. Seit 1985 ist sie bei vielen großen Schauen dabei. Sei es die Lipsia-Ausstellung in Leipzig, Messen von der Europa- und Bundesebene bis auf Kreis- und Vereinsebene, auf Sonder- oder den Inselsbergschauen präsentierte Herta Reiß die von ihr gezüchteten Zwerghühner. Und dies mit großem Erfolg, weiß Gippert zu berichten: Siegerbänder, Bundesplaketten, Ehrenbänder, Teller und Pokale zieren das Haus von Herta und Ehemann Siegfried Reiß, selbst erfolgreicher und hochdekorierter Züchter der braunen Zwerg-Dresdner.

„Neben ihrer Fähigkeit als vorzügliche Züchterin brachte Herta Reiß aber auch ihr außergewöhnliches Talent zur Organisation von Großveranstaltungen und Treffen von Zuchtfreunden in die Arbeit des Kreisverbandes sein“, so Gippert – von der Inselsbergschau über Landesverbandstage bis zu Spezialschauen.

Natürlich hat Herta Reiß für ihren langen und erfolgreichen Einsatz schon diverse Auszeichnungen von der Bundesnadel in Gold, die Landesspange in Gold und die Goldene Nadel des Sondervereins Dresdner erhalten. Nun kam der Titel „Meisterin der Thüringer Rassegeflügel“ noch ebenso dazu wie die Ehrenmitgliedschaft in ihrem Heimatverein des Kleintierzuchtvereins Thal. Und im dortigen Vereinsheim, weiß Gippert, „spielt sie ohnehin die ersten Geige“.