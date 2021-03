Hier gibt es kostenlose Schnelltests in Eisenach und im Wartburgkreis

Die ersten Teststellen haben ihre Beauftragung vom Gesundheitsamt des Wartburgkreises für die kostenlosen Corona-Schnelltests erhalten. Von den sieben aufgelisteten Stellen befinden sich drei in Eisenach und eine in Wutha-Farnroda.

Überall dort kann es eigentlich ab sofort losgehen mit den kostenlosen Corona-Schnelltests. Die meisten fangen aber erst kommende Woche so richtig an, nur in der Apotheke Alte Spinnerei ist das Team von Apothekerin Rebecca Banks bereits heute von 10 bis 12 Uhr auf den Start vorbereitet. Alles zum Coronavirus und den Folgen für Thüringen vom 8. bis 11. März 2021 finden Sie hier

Liste mit Teststellen wird stetig erweitert und ist im Internet abrufbar

Die Liste mit den beauftragten Stellen ist im Internet auf der Seite des Landkreises zu finden (www.wartburgkreis.de). Allerdings wird diese Liste stetig erweitert, noch viele weitere Stellen wollen mitmachen, haben Konzepte eingereicht. Nach und nach werden diese nach Prüfung dann auch vom Kreis mit den kostenlosen Schnelltestes beauftragt und in der Liste veröffentlicht.

Das Verfahren wie der Bürger an den Schnelltest kommt und die Testzeiten sind unterschiedlich, alle müssen auch ihre Erfahrungen damit sammeln. Und schließlich kann der Test nur von geschultem Personal ausgeführt werden.

In der Apotheke Alte Spinnerei gibt es drei Zeiträume in der Woche, für die Termine vereinbart werden können: dienstags von 10 bis 12 Uhr, donnerstags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 12 Uhr. Am besten ist eine Online-Anmeldung über die Seite www.corona.ia.de. Allerdings geht es auch der Telefonnummer: 03691/ 89 01 57. „Wer hier einkaufen geht, kann auch einfach bei uns reinkommen und einen Termin ausmachen“, so Apothekerin Rebecca Banks.

Nackt im Lkw, hustend im Zug, flink auf der Flucht: Die Fälle der Thüringer Polizei im Corona-Jahr

Nackt im Lkw, hustend im Zug, flink auf der Flucht: Die Fälle der Thüringer Polizei im Corona-Jahr

Ramelow spricht sich für schnelle Nutzung des Sputnik V-Impfstoffs in Deutschland aus

Die Apotheke im Pep-Einkaufsmarkt in Hötzelsroda hat die Beauftragung ebenfalls erhalten. Dort wird ab Montag getestet, täglich (außer Sonntag) von 9 bis 19 Uhr. Dort wird mit demselben Partner im Netz zusammengearbeitet, so dass auch für die Pep-Apotheke über www.corona.ia.de Termine vereinbart werden können, wie über die Telefonnummer 03691/ 89 01 57. Natürlich geht es auch beim Besuch direkt vor Ort.

In der Sonnen-Apotheke in Wutha-Farnroda ist der Start für kommenden Mittwoch angesetzt. Dort will man mit zunächst zwei Terminfenstern Erfahrungen sammeln, wie die Resonanz der Bürger ist. Jeweils mittwochs und freitags sind von 9 bis 11 Uhr Testzeiten. Die Anmeldung ist telefonisch unter der Nummer 036921/ 90 111 oder bei einem Besuch in der Apotheke (Am Rotberg 54) möglich.

Ebenfalls schon dabei ist der Verein „Aktiv im Leben mit Behinderung Wartburgkreis“. Nico Petschner und sein Team bieten in den beiden Behinderteneinrichtung des Vereins in Bad Salzungen und Eisenach („Haus der kleinen Freunde, Rudolf-Breitscheid-Straße) kostenlose Tests nach vorheriger Anmeldung an. Die Terminvergabe erfolgt montags zwischen 9 und 12 Uhr, Telefon: 03691/ 88 39 479 oder per E-Mail an schnelltest@alb-wartburgkreis.de). Bei Anfrage sind gewünschtes Testzentrum und Wunschtermin zu nennen. Getestet wird in Eisenach dienstags, 12 bis 20 Uhr.

Es können sich weitere Einrichtungen als mögliche Teststellen für die kostenlosen Corona-Test anbieten.

Anfragen und Anträge bitte an: schnelltest@wartburgkreis.de