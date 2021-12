Hilfe aus Treffurt für die Menschen im Ahrtal

Die Spuren der Hochwasser-Katastrophe sind auch in Adenau, einer Stadt im Ahrtal noch unübersehbar.

Treffurt. Freiwillige packten mit an und nun gab es noch eine Spende für den Bürgerfonds der Verbandsgemeinde Adenau.

„Die Zuversicht und Hoffnung dieser Menschen hat uns zutiefst beeindruckt“, resümiert Treffurts Michael Reinz (Bürger für Bürger). Er war mit dem 2. Beigeordneten, Wolfgang Uth, ins Ahrtal gefahren, um eine Spende aus der Werrastadt in die ebenfalls vom Juli-Hochwasser heimgesuchte Verbandsgemeinde Adenau in Rheinland-Pfalz zu überbringen.

Zur Gemeinde Adenau besteht aus Trefffurt eine besondere Beziehung über die Regionalen Arbeitsgemeinschaften Leader der Wartburgregion und Rhein-Eifel. Bereits zweimal, im Jahr 2019 und 2021, konnte Reinz Vertreter aus Adenau in Treffurt begrüßen. Die Verbandsgemeinde liegt unmittelbar am Nürburgring und hat mit 37 Ortsteilen etwa 15.000 Einwohner.

TA-Newsletter für die Wartburgregion Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Empfangen wurden die beiden Vertreter der Stadt Treffurt vom Verbandsbürgermeister Guido Nisius im Rathaus von Adenau. Nach einem kurzen Gespräch unternahmen sie eine Tour durch die Kommune. Sie sahen, welch verheerende Wirkung das Hochwasser hatte.

Behelfsbrücken werden gebaut

„Bürgermeister Nisius führte uns an die Stellen, die ganz akut von der Flut betroffen waren“, so Reinz. Sie sahen noch Kräfte des THW, auch aus Eschwege, beim Bau einer Behelfsbrücke. Mehrere dieser Brücken seien derzeit die einzigen Möglichkeiten, den jetzt kleinen Fluss, der sich damals binnen weniger Stunden in einen reißenden Strom verwandelte, zu überqueren.

Trümmerteile der alten Brückenbauwerke konnten noch nicht geborgen werden und lägen noch im Flussbett. An verschiedenen Plätzen, die vor dem Ereignis Sportplätze waren, sahen Reinz und Uth aufgetürmter Bauschutt und Müll.

„Es sieht aber schon wieder sehr aufgeräumt aus“, erinnerte Nisius, „sie glauben nicht, wie es hier aussah.“ Die vielen Kräfte von Feuerwehr, auch Kameraden aus dem Stadtgebiet von Treffurt, THW, Bundeswehr, Unternehmen der Region und auch unzählige Freiwillige, hätten schon tolle Arbeit geleistet, ist der dortige Bürgermeister dankbar.

Eine Spende aus Treffurt in Höhe von 6733 Euro überreichten Treffurts Bürgermeister Michael Reinz (links) und 2. Beigeordneter Wolfgang Uth (rechts) an den Verbandsbürgermeister von Adenau, Guido Nisius. Foto: Birgit Jüngling

Vom oberhalb liegenden Teil des Ortes Schuld konnten die Treffurter das Ausmaß der zerstörerischen Fluten sehen. Allerdings war eine Fläche, auf der einst fünf Häuser standen, schon planiert und werde als kleiner Park gestaltet. Eine Bebauung werde dort nicht mehr zugelassen. Die Gäste sahen auch einen Weihnachtsbaum auf dem Platz liegen. Reinz: „Für die Leute muss es jetzt weitergehen und so wurde der Baum aufgestellt und einem späteren Nachrichtenbeitrag zufolge war dieser Baum sehr schön geschmückt zu sehen. Ein Zeichen der Hoffnung und Mutmacher für alle Betroffenen.“

Wasser- und Abwassersystem sowie Straßen müssen erneuert werden

Auch für die Gäste aus Treffurt war klar, dass noch viel zu tun ist. Straßen, Wege, das Wasser-und Abwassersystem, Heizungen, Fassaden harren der Erneuerung. „Das ist eine große finanzielle Bürde für die Betroffenen“, so Reinz. Die Verbandsgemeinde Adenau habe genau dafür einen Bürgerfonds eingerichtet, der nach konkreten Vorgaben Geld und Spenden auszahlt.

Für diesen Fonds übergaben Reinz und Uth einen Scheck von 6733 Euro. Der Betrag kam durch einen Spendenaufruf in Treffurt zusammen. Viele Bürger, Unternehmen und Vereine haben sich hier beteiligt. Und es geht weiter. Reinz: „Das Spendenkonto der Stadt Treffurt steht weiterhin zur Verfügung.“