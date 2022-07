Die Frau lag schwer verletzt in ihrer Wohnung. (Symbolbild).

Hilferufe einer Frau in Eisenach: Zeuge alarmiert umgehend Polizei

Eisenach. Ein Mann hat in Eisenach eine ältere Frau gerettet. Als er Hilferufe aus einer Wohnung heraus hörte, alarmierte er die Rettungskräfte.

Den Hilferuf einer älteren Frau hörte am Samstagnachmittag, gegen 17 Uhr, ein Mann vom Nordplatz aus in Eisenach. Er informierte daraufhin umgehend die Polizei, die sich daraufhin an den Ort des Geschehens begab.

Die Beamten konnten die Wohnung ermitteln, aus welcher der Hilferuf kam. Da die Bewohnerin die Tür nicht öffnen konnte, wurde die Feuerwehr alarmiert. Die Kameraden der Wehr standen vor einer nicht ganz einfachen Herausforderung: Die Retter gelangten schließlich über eine Drehleiter auf den Balkon und von dort in die Wohnung.

Frau bei Sturz schwer verletzt

Sie fanden die ältere Frau, die gestürzt war und sich dabei schwere Verletzungen zugezogen hatte. Der gerufene Rettungsdienst brachte sie ins Klinikum Eisenach zur weiteren Behandlung.

