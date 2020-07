Hilfsorganisation blickt auf drei Jahrzehnte zurück

Blick über das Gelände des Seniorenzentrums in Stregda während des Richtspruchs von Zimmermeister Frank Weiß aus Oberdorla sowie Architektin Reneé Möser aus Erfurt im Februar dieses Jahres. Der ASB investiert 3,5 Millionen Euro in das Sozialzentrum Haus am alten See.