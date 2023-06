Hintersinniger Humor mit Musik verpackt

Eisenach. Kabarettist Maxim Hofmann verwöhnt seine Eisenacher Fangemeinde äußerst kurzweilig.

Der aus Eisenach stammende Kabarettist Maxim Hofmann vom Leipziger Ensemble „Weltkritik“ hat noch immer eine große Fanschar in Eisenach. Weil bei seinem Soloprogramm im Januar nicht alle interessierten Gästen die ausverkaufte Veranstaltung besuchen konnten, wiederholte er jetzt im Restaurant „La Cuchilla“ im Hotel „Glockenhof“ in Eisenach seine One-Man-Show und dies erneut vor ausverkaufter Zuschauerkulisse. Der Klavierspieler, der seine Gewandtheit an den Tasten bei Musiklehrer Alexander Blume vertiefte, entlockte seinen 50 Gästen im Saal 2 fast pausenloses Gelächter. Mit zeitgemäßen Sticheleien auf die aktuelle Politik und die Gesellschaft reißt der Theaterwissenschaftler und Germanist seiner Gäste in tosende Applausstürme.