Hirtenweihnacht macht in Eisenach in die Weihnachtsgeschichte erlebbar

„Hey, wer bist du?“, fragt Leon den auffällig fremdartig gekleideten Herrn. Der nennt sich Quirinius und Roms Statthalter in Syrien, und er tut sogleich kund, dass er in außergewöhnlicher Mission unterwegs sei. „Aha, wohl prüfen, ob wir alle die Corona-Regeln befolgen“, mutmaßt salopp unser neugieriger Zeitgenosse, doch der Fremde korrigiert ihn: „Nein, wir führen eine Volkszählung durch!“ Davon weiß Leon nichts, versucht die Neuigkeit in seiner Gegenwart unterzubringen, will nebenbei sogar wissen, wie denn der Römer aus seiner Rüstung pinkelt, gerät aber allmählich ins zeitliche Stolpern.

Kräftemessen als Zeitvertreib: Die Hirten erzählen ihrem Publikum vom hellen Stern über Bethlehem.

Irgendwie kommt ihm vieles an Quirinius‘ Worten ziemlich bekannt vor – Leon denkt an den Heiligen Abend, an Weihnachten, an die Geburt Christi, nach der sich wie er weiß die moderne Zeitrechnung gerichtet hat, und gespannt folgt er dem seltsamen Mann. An diesem ungemütlich trüben, aber wenigstens trockenen Nachmittag des 24. Dezember schlossen sich Leon noch um die 100 Gäste an. Sie hatten sich vor der Eisenacher Wandelhalle versammelt, Eltern mit ihren Kindern, Großeltern mit Enkeln und auch einige Vierbeiner warteten geduldig auf den Beginn.

Melissa Neuendorf, Gemeindereferentin der Startup Kirche Eisenach, war zutiefst überrascht von dem regen Zuspruch, den ihre Einladung zur Hirtenweihnacht erfuhr, und freute sich darüber. Sie und einige Ordnungshüter achteten auf Disziplin bei den Hygienevorschriften; alle waren verständnisvoll, keiner widersetzte sich. Nähe kann auch mit anderthalb Metern Abstand spürbar werden, wenn Gefühle und Stimmung sich gleichen. Genau darum ging es bei der gemeinsamen Wanderung, die nun fortgesetzt wurde vom Kartausgarten zur nächsten Station, wo Hirten sich kräftemessend die Zeit vertrieben und ihrem Publikum vom gleißend hellen Stern erzählten, den sie über Betlehem sahen. Der Weg dorthin verlief nur wenige Hundert Meter bis zur spartanischen Krippe im Johannistal. Hier traf Leon auf Maria und Josef, die glücklich ihren soeben geborenen Sohn Jesus betrachteten. Dass man seinen Geburtstag noch nach zwei Jahrtausenden feiere, konnten sie kaum fassen.

Josef und Maria freuen sich über die Geburt ihres Sohnes. Pfarrer Marin Weidner (Landeskirchliche Gemeinschaft Eisenach) als Josef und Cordula Lindörfer (startup Kirche Eisenach) als Maria sind die Initiatoren der Weihnachtswanderung.

Der Engel habe zwar prophezeit, der Kleine werde einmal Großes bewirken, bestätigten sie, ja er werde der Heiland der Welt sein und den Menschen Frieden bringen. Eine Frage jedoch, ein sehr wichtige, nahm Leon unbeantwortet mit zum abschließenden Lagerfeuer: Wieso hilft Jesus Christus uns Menschen nicht in dieser schweren, von der Pandemie gebeutelten Zeit? „Wer sagt, dass er nicht helfe“, gab dort auf der letzten Station der Hirtenweihnacht, Pfarrer der landeskirchlichen Gemeinde Martin Weidner zu bedenken. „Mit ihm wird uns Gnade geschenkt und Friede von Gott. Das eine brauchen wir, damit unsere Füße den rechten Weg finden, das andere, damit unsere Herzen trotz aller Probleme ruhig bleiben, jeden Tag und immer wieder neu. Nicht nur ein großes, sondern vielmehr das Weihnachtsgeschenk, das uns da Jahr für Jahr zuteilwird – würdigen wir es! Gnade und Friede und ein frohes Weihnachtsfest!“ Darauf hat die Hirtenweihnacht ihre Besucher auch 2020 von ganzem Herzen einstimmen können.