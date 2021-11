Hochschultag in Eisenach

Eisenach. Am Samstag, 20. November, ab 10 Uhr.

Die Duale Hochschule Gera-Eisenach (DHGE) veranstaltet wieder einen Hochschulinformationstag auf ihren Campus in Eisenach (Am Wartenberg 2) am Samstag, 20. November, von 10 bis 14 Uhr. Die Besucher können sich dort über die dualen Studienangebote und die Rahmenbedingungen informieren. Neben verschiedenen Informationsveranstaltungen und Laborrundgängen stehen als Gesprächspartner Professoren, Studienberater, Absolventen und Studierende sowie Unternehmensvertreter zur Verfügung.

Bisher haben in Eisenach und Gera über 8500 Absolventen ihr duales Studium als Bachelor of Arts, Bachelor of Engineering oder Bachelor of Science erfolgreich abgeschlossen. Über 30 Praxispartner der DHGE sind selbst mit eigenen Präsentationsständen vertreten.