Hochwasserschutz verdrängt Gas- und Fernwärmeleitungen

Bevor die Bauleute so richtig mit den Hochwasserschutzmaßnahmen des Thüringer Landesamts für Umwelt, Bergbau und Naturschutz für die Stadt Eisenach beginnen können, mussten verschiedene Erdgas-Hochdruckleitungen verlegt werden. „Unsere Leitung hat es auch betroffen“, erzählt Volkmar Braune, Technischer Leiter des Gas- und Stromversorgers Ohra-Energie. In der Gemarkung der Stadt Eisenach übergibt die Ferngas Netzgesellschaft das Gas an den in Fröttstädt ansässigen Gasversorger, damit dieser seine Kunden im westlichen Kreisgebiet versorgen kann. „Bis zu 25.000 Kubikmeter Gas können hier in der Stunde durchfließen“, führt Volkmar Braune an.