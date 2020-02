Bürgermeister Bernhard Bischof spricht ein letztes Mal vor dem versammelten Gemeinderat in Hörselberg-Hainich. Schon bald tritt er seinen Ruhestand an.

Hörselberg-Hainich: Eltern zahlen ab März mehr Kita-Gebühr

„Diesem Beschluss kann und will ich nicht zustimmen“, donnert Gemeinderatsmitglied Erhard Schade (Freie Wähler) am Donnerstagabend bei der Beratung zur geplanten Anpassung der Elternbeiträge für die Kindertagesstätten im Gebiet der Gemeinde Hörselberg-Hainich. Bislang bestünde eine unterschiedliche Preisgestaltung zwischen den sechs Einrichtungen der Kinderbetreuung. „Ich bin damit nicht einverstanden, dass die Eltern belastet werden, um die Haushaltslöcher zu stopfen“, sieht Erhard Schade das Land in der finanziellen Pflicht.

Der Beigeordnete Michael Thomas (CDU/ Bürger für Hörselberg-Hainich) drängt auf einen Beschluss. „Wir müssen die Elternbeiträge bis zum 1. April an das Land melden, sonst wird das Land auch weniger Zuschüsse beisteuern“, begründet er den Zeitdruck. Der Freistaat verlange, dass 21 Prozent der Kindergartenkosten die Eltern selbst tragen sollen.

Bei drei Nein-Stimmen und drei Enthaltungen stimmten die Räte für die neuen Kita-Gebühren, die ab dem 1. März gelten sollen. „Es wird keine Altersstaffelung mehr geben“, erklärt Bürgermeister Bernhard Bischof (CDU). Eltern zahlen zukünftig für die Ganztagsbetreuung 170 Euro beim ersten, 136 beim zweiten und 102 Euro beim dritten Kind. Für die Halbtagsbetreuung staffeln sich die Preise ebenfalls für die Anzahl der Kinder aus einer Familie von 146 über 116 bis 87 Euro.

„Beim Geld der Bürger kann man nur alles falsch machen, aber wir müssen handlungsfähig als Gemeinde bleiben“, begründet der Bürgermeister den Schritt zur Gebührenerhöhung. Mit Elternvertretern, dem Hauptausschuss sowie Vertretern der Verwaltung und der beiden Kita-Träger Thepra und Diakonia sei über die geplante Beitragsanpassung am 27. Januar diskutiert worden. In der Einwohnerfragestunde der Gemeinderatssitzung brachten zwei Elternvertreter ihren Unmut darüber zum Ausdruck, dass sie erst viel zu spät über die beabsichtige Erhöhung informiert worden sei. Die beiden Elternvertreter ärgern sich, dass sie aufgrund unzulänglicher Informationen bislang in den Kindergärten keine Informationen über die beabsichtigte Erhöhung aushängen konnten. „Das Zahlenwerk kann im Vorbeigehen keiner verstehen“, sagt die anwesende Elternvertreterin. Beide fordern nun eine Aufklärungsveranstaltung, in der das Zahlenwerk der Kindergartenkosten transparent offengelegt werde.

Bernhard Bischof räumt ein, dass eine genaue Kostenaufschlüsselung so schnell und leicht nicht hinzukriegen sei. Die Gemeinde bezuschusse die Kindertagesstätten mit über zwei Millionen Euro. Man liege im Mittelfeld im Vergleich zu anderen Nachbargemeinden.

Während der Sitzung machten die Räte den Weg für einen Kita-Neubau in Wolfsbehringen frei. Das bisherige Kita-Gebäude weise erhebliche Baumängel auf. „Wir haben zwischen Sanierung und Neubau abgewogen – der Neubau ist die kalkulierbarere Größe“, betont Cathleen Schott (CDU /Bürger für Hörselberg-Hainich). Mit dem Aufstellungsbeschluss zur Änderung der Abrundungssatzung Wolfsbehringen, soll am Ortsrand Baurecht erlangt werden. Die Gemeinde muss den Grund noch erwerben.