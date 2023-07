Hötzelsroda: Glitzertattoos und Kräuterquiz

Die Kindertagesstätte Zwergenland in Hötzelsroda feiert ihr 20-jähriges Jubiläum als Kneipp-Einrichtung..

Eisenach. Mit einem bunten Fest feiert das Zwergenland in Hötzelsroda ein besonderes Jubiläum. Die Einrichtung ist seit 20 Jahren nach Kneipp zertifiziert.

Seit 20 Jahren ist die Eisenacher Kindertagesstätte (Kita) „Zwergenland“ in Hötzelsroda eine zertifizierte Kneipp-Einrichtung. Dieses Jubiläum ist kürzlich gefeiert worden. „Täglich vermitteln wir den Kindern einen gesunden Lebensstil nach Sebastian Kneipp“, sagte Kita-Leiterin Kristin Büchner. Aus diesem Grund werden die Kinder spielerisch an die fünf Kneippschen Säulen herangeführt: Wasser, Kräuter, Bewegung, Ernährung und Lebensordnung.

Spielerisch ging es für die zahlreichen großen und kleinen Gäste auch beim Jubiläumsfest zu. Ob Kinderschminken, Glitzertattoos gestalten, Holzketten basteln, Kräuterquiz oder Wasseranwendungen – der Andrang an den zahlreichen Mitmachstationen war groß. Den Auftakt des Festes machte ein von den Kita-Kindern und Erzieherinnen gesungenes Kneipp-Lied.

Luftballons sind auf die Reise geschickt worden. Es gab eine Tombola, und ein Zauberer hat die Besucherinnen und Besucher unterhalten. Außerdem ließen sich die Gäste Bratwürste, Eis und Kuchen schmecken.

Vom Kneipp-Bund anerkannte Kindertageseinrichtungen orientieren sich an der Frage: Was macht, was hält gesund? Die Kinder lernen spielerisch die Grundlagen einer gesunden Lebensweise.