Hoffnung bei der Eisenacher Tafel

Eisenach. Den zweiten Lockdown haben die Eisenacher Tafel und ihre Mitarbeiter deutlich besser gemanagt als die Corona-Beschränkungen im Frühjahr, als die Tafel über Wochen keine Ausgabe organisieren konnte. „,Die Aktion Mensch‘ hat uns danach mit einem Hilfsprogramm finanziell unter die Arme gegriffen“, sagt Caritas-Südthüringen-Geschäftsführer Johannes Kinder. Mit diesem Geld konnte die Tafel Dinge wie Kühltruhen und anderes Equipment anschaffen und die Ausgabe somit entzerren, logistisch besser bewerkstelligen. Die Tafel hat sich auf die Umstände der Pandemie eingestellt. Mittlerweile werden an die Nutzer keine einzelnen Lebensmittel wie am Fließband mehr ausgereicht, sondern Pakete gepackt, die dann über den Tisch gereicht werden. Ausgabe ist seither nur noch an einem Tag der Woche. Was nicht verbraucht wird, geht mit der Kiste zurück. Ende vergangenen Woche trat das Team der Tafel die Weihnachtspause an. Aus Supermärkten werden keine Lebensmittel mehr abgeholt. Bis zum 7. Januar hat die Tafel geschlossen. Abgesichert wird jedoch die Notfallversorgung. zz