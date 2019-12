Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hohe Auszeichnung für Gerhard Schmidt

Der langjährige Leiter der Eisenacher Obdachlosenunterkunft, Gerhard Schmidt, ist in den Ruhestand verabschiedet worden. Gleichzeitig erhielt er eine der höchsten Auszeichnungen der Caritas in Deutschland, das Silberne Caritaskreuz. „Es ist ein würdiges Zeichen des Dankes und der hohen Anerkennung für ein ganz besonderes Engagement in Caritas und Kirche“, so Thüringens Caritaschef Wolfgang Langer in seiner Laudatio. Gerhard Schmidt habe sich im Eisenacher Obdachlosenprojekt „um Menschen am Rand der Gesellschaft“ gekümmert. Aufgrund seines Engagements sei außerdem die Eisenacher Tafel im Jahr 2001 eröffnet worden. Dort erhalten bedürftige Menschen gespendete Lebensmittel. Auch an Wochenenden habe Gerhard Schmidt Bereitschaft übernommen und als Vertreter auf Landesebene die Eisenacher Tafel vertreten. Darüber hinaus habe er sich in lokalen Netzwerken der Wohnungslosenhilfe eingebracht, so der Thüringer Caritaschef.