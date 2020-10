Hüpfen auf drei neuen Trampolinen in Eisenach

Auf dem Spielplatz in der Eisenacher Heinrichstraße stehen den Kindern ab sofort drei neue Trampoline zur Verfügung. Der Hauptamtliche Beigeordnete Ingo Wachtmeister (SPD) nahm am Donnerstag, 8. Oktober, die Geräte in Augenschein und freute sich über die Neuanschaffungen, teilt die Stadtverwaltung mit. „Für Kinder zählen beim Spielen Bewegung, Action und Dynamik. Dafür sind Trampoline die perfekte Wahl“, so Wachtmeister.

Auf dem rund 4800 Quadratmeter großen Areal findet sich ein breites Spektrum an Spielmöglichkeiten für jede Altersklasse: Spielgeräte, Rutschentürme, Wippgeräte, Schaukeln, Klettergeräte, Balanciermöglichkeiten und dynamische Spielgeräte. Die neuen Trampoline seien eine sinnvolle Ergänzung. Zwei Trampoline haben jeweils eine 1,5 mal 1,5 Meter große Sprungfläche, das dritte Trampolin hat eine Sprungfläche von 4 mal 1 Meter.

Um den Kindern mehr Sicherheit zu bieten, liegen Fallschutzmatten um die Sprunggeräte herum, heißt es in der Mitteilung weiter. Verwaltungs-Mitarbeiter haben im September alles aufgebaut. Zuletzt war der Spielplatz im Jahr 2012 grundhaft erneuert worden. Im Laufe der vergangenen Jahre waren immer mal wieder ergänzende Spielgeräte mit verschiedenen Spielmöglichkeiten hinzugekommen.