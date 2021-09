Unfall auf der B84: Autos kollidieren bei Überholmanöver

Hütscheroda. Ein Autofahrer hat am Abzweig Hütscheroda beabsichtigt, eine 27-Jährige in ihrem Skoda zu überholen. Doch die Frau scherte ebenfalls aus und es kam zu Kollision.

In der Gegend des Abzweigs Hütscheroda hat sich am Montagvormittag ein Verkehrsunfall auf der B84 zwischen Behringen und Eisenach ereignet. Ein 45 Jahre alter VW-Fahrer beabsichtigte, die vor ihm fahrende 27-Jährige in ihrem Skoda zu überholen. Vor beiden Fahrzeugen war zu diesem Zeitpunkt ein Lastwagen unterwegs.

Die Skoda-Fahrerin scherte bei dem Überholversuch ebenfalls aus, übersah den VW im Überholvorgang und es kam zur Kollision. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in einer Gesamthöhe von rund 8000 Euro. Beide Autos waren noch fahrbereit.

Mehr Polizeinachrichten aus Thüringen: