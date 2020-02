Hundertjähriges Hochwasser verlangt seinen Preis

Allen Menschen recht getan, ist eine Kunst, die niemand kann: Diese Weisheit trifft für den geplanten Bau der Brücke „Im Dorfe“ über das Flüsschen Madel im Eisenacher Ortsteil Madelungen zu. Bei einer durchschnittlich besuchten Bürgerversammmlung stellten Eisenachs Baubürgermeister Uwe Müller (parteilos) und Vertreter des Planungsbüros die Entwürfe für die Brücke vor. Noch ist das Vorhaben nicht verbindlich beschlossen, aber sowohl die Verwaltung als auch Ortsteilbürgermeister Roland Meinhardt (parteilos) hoffen, dass der noch zu beschließende Haushalt der Stadt Eisenach dieses Projekt finanziell berücksichtigen wird. Der Stadt Eisenach ist eine Förderung von etwa zwei Drittel der Kosten in Aussicht gestellt worden. Bauzeitwunsch: noch dieses Jahr.

Überfahrt nur Einsatzfahrzeugen gestattet

Bürger waren aufgefordert, Ideen und Vorschläge für den Neubau der seit Ende 2012 wegen massiver Mängel gesperrten Brücke vorzutragen. Wie ein ordentliches Geländer aussehen sollte, war einer der Diskussionspunkte.

Der Begriff Fußgängerbrücke ist etwas irreführend, denn tatsächlich soll das künftige Bauwerk 2,50 Meter breit werden und auch Autos bedenkenlos tragen. Die Fahrt über die Brücke wird aber nur Einsatz- und Rettungsfahrzeugen gestattet sein, vielleicht auch dem Müllauto. Poller sollen die Fahrbahn für den Normalverkehr versperren.

Zwei „Quertreiber“, so nennt sie Ortsteilbürgermeister Meinhardt, wollten partout nicht einsehen, warum die neue Brücke nur Fußgängern und besonderen Fahrzeugen vorbehalten sein solle. Lieber sollte man noch einige Jahre warten, um das nötige Geld für eine größere Brücke aufzubringen. Der geplante Brückenneubau ist mit etwa 300.000 Euro kalkuliert, und da wird das alte Pflaster schon wieder eingebaut. „In 250 Meter Entfernung steht eine große Brücke, da wäre ein weiteres Bauwerk in dieser Größenordnung unverhältnismäßig“, argumentiert Roland Meinhardt. Madelungen solle froh sein, überhaupt so weit oben auf der Prioritätenliste zu stehen.

Bauwerk muss einem Hundertjährigen Hochwasser standhalten

Für manchen Madelunger sind die genannten Kosten „für eine Fußgängerbrücke irre“, soll heißen: zu hoch. Baubürgermeister Uwe Möller machte allerdings deutlich, dass in diesem Fall nicht gekleckert werden dürfe, denn die Brücke solle schließlich einem Hundertjährigen Hochwasser (HQ 100) standhalten. Und das ziehe eine entsprechend aufwendige Bauweise nach sich.

Während der Neubau der Brücke fast greifbar scheint, ist es bis zur geplanten Gewässerentwicklung der Madel – das Projekt zwischen Creuzburg und Neukirchen war im Juni 2019 gestartet – noch ein langer Weg. Eine Ortsbesichtigung hatte es mit Planern und Initiatoren dazu auch in Madelungen gegeben. Für den Ort geht es dabei neben dem Durchfluss der Madel auch um den Hochwasserschutz. Im Zuge der Gewässerentwicklung soll unter anderem das Madelwehr entfernt werden. Hier wird derzeit die Madel geteilt. Ein Teil des Wassers fließt in den Teich im Dorf. Künftig soll das gesamte Madelwasser im Bach verbleiben und der Teich des Ortes, sein Wahrzeichen, über Pumpen aus Schichtwasser versorgt werden.

Noch zahlreiche Steine sind bei der Gewässerentwicklung aus dem Weg zu räumen, allen voran, um Rückhalteflächen für den Hochwasserfall zu gewinnen. Land dafür hergeben will freiwillig nämlich keiner.