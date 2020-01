Eisenach. Wagnertenor Günter Köbrich feiert am heutigen Dienstag seinen 90. Geburtstag in kleinem Kreis in Eisenach.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Ich habe alles gesungen, was ich singen wollte“

Seinen runden Geburtstag kann der Eisenacher Opernsänger Günter Köbrich am heutigen Tag aufgrund gesundheitlicher Schwäche nicht mehr mit so vielen Gratulanten feiern, wie noch vor einigen Jahren. Die Zeitung übermittelt auf diesem Weg beste Genesungswünsche. Seinen 90. Geburtstag begeht der in der Südstadt lebende Jubilar heute nur im kleinen Kreis. Der betagte Wagnertenor verzichtet aus Altersgründen inzwischen auch auf seine traditionellen Weihnachtskonzerte, die in der Adventszeit stets für voll besetzte Zuschauer-Säle sorgen – zuletzt vor drei Jahren. Mitunter ist der Andrang seiner Fangemeinde dermaßen groß gewesen, dass er kurzerhand sein Weihnachtskonzert für die enttäuscht Fortgeschickten eine Woche später wiederholt.

Die Erlöse schenkt er stets für kulturelle Projekte dem Thüringer Museum. Auch seine Konzertreihe „Olle Kamellen“ und seine traditionellen Weinabende erfreuten sich stets größter Beliebtheit. Schon während seiner Studentenzeit begann er mit Liedern und Gedichten dem Rebensaft zu huldigen, damals noch für den Kulturbund der DDR.

„Ich habe alles gesungen, was ich in meinem Leben auch gern singen wollte“, blickt der Eisenacher Opernsänger Günter Köbrich auf sein Leben zurück. Das Singen hat ihn immer viel Freude bereitet. Seine Eltern, Max und Ella Köbrich, hätten es gern gesehen, wenn er lieber Fleischer geworden wäre und das elterliche Geschäft übernommen hätte. In der Fleischerei der Familie in Gefell, einem Städtchen unweit des Dreiländerecks zwischen Thüringen, Bayern und Sachsen, sah der junge Günter Köbrich jedoch keine Zukunft, da in der damaligen Zeit sich Konsum und HO überall ausbreiteten.

Vater Staat wollte hingegen seine Muskelkraft im Uran-Bergbau sehen. Damit ihr Sohn Untertage in der Wismut kein Uranerz für die sowjetische Atombombe dem Berg entreißen muss, raten sie ihm 1947, sein Hobby zum Beruf zu machen. Privaten Gesangsunterricht genießt er schon Jahre zuvor in Plauen.

Zunächst verzaubert Köbrich die Theatergäste als Bariton. Mit „Ritter Blaubart“ präsentiert sich Köbrich zu Beginn der 1970er Jahre erstmals seinem Publikum als Tenor. 1973 kommt er ans Landestheater; man will ihn als Heldentenor aufbauen. Er wird Meisterschüler von Alois Orth.