Eisenach. Eisenachs Oberbürgermeisterin will die Sporthalle weiter in das Industriedenkmal O1 integrieren. Doch etliche Stadträte sind skeptisch.

Idee für eine Sporthalle im Industriedenkmal O1 bleibt

In nicht öffentlicher Sitzung ist den Stadträten am Mittwochabend der Variantenvergleich für eine neue Sporthalle und Berufsschule vorgestellt worden. Wie Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) im Anschluss auf Anfrage unserer Zeitung informierte, wird sie dem Stadtrat zur Sitzung am 24. März eine bevorzugte Variante zur Grundsatzentscheidung vorlegen. Diese beinhaltet nur noch den Einbau einer Sporthalle in das Industriedenkmal O1. Für die Berufsschule solle eine andere Lösung gefunden werden. Die Rede ist von einer räumlichen Trennung und möglicherweise einem Neubau im Umfeld des O1.

Ob eine Mehrheit der Stadträte diesem Vorschlag folgen wird, steht aber in den Sternen. Nach Informationen unserer Zeitung haben Vertreter aus den Fraktionen von CDU, SPD und FDP viele kritische Fragen zur Finanzierung gestellt. Die externen Gutachter, die den Variantenvergleich erarbeitet haben, haben verschiedene Fördermöglichkeiten aufgeführt. Allerdings herrscht Skepsis, ob die Chancen einer Förderung wirklich so hoch sind wie dargestellt.