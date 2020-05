Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ideen-Schatzkiste gegen Corona-Blues

Bunt bemalte Steine, lustig verzierte Holzstäbe - an Kreativität kleiner und großer Bastler mangelt es in Corona-Zeiten nicht. Meist sind dies Privatinitiativen, die andere begeistert zum Mitmachen bewegen. In Zeiten, wo Einrichtungen für Kinder und Jugendliche noch geschlossen sind, Schule für viele erst in den nächsten Wochen beginnt, aber der Tag weiter 24 Stunden hat, entstehen so tolle Beschäftigungsmöglichkeiten.

Eine wunderbare Idee hatte vor gut vier Wochen das Kinder- und Jugendzentrum Alte Posthalterei in Eisenach. Am Zaun des aktuell geschlossenen Kinder- und Jugendzentrums hängen immer donnerstags kleine Tüten. Manchmal ist etwas Süßes als Nervennahrung befestigt. Sogar bei Regen wie in der Vorwoche ließen sich die Mitarbeiter etwas einfallen und montierten eine Box an den Zaun, wo sich jedes Kind seine Tüte rausnehmen durfte.

In dieser Woche packten sie Speisestärke, Lebensmittelfarbe in einen kleinen Sack, damit Kinder selbst Straßenmalfarbe herstellen können. Die Anleitung auf dem Zettel, auch für weitere Farben gab es dazu. Für alle, die keines dieser kreativen Säckchen mehr bekommen haben - 50 Gramm Speisestärke mit Lebensmittelfarbe und etwas kaltem Wasser mischen, dann kann es losgehen.