Unweit des Kreisels an der alten Autobahn in Richtung Wutha-Farnroda zeugt ein umgefahrener Richtungsanzeiger von einem Unfall am Freitagnachmittag. Ein 28-jähriger Golffahrer lieferte sich vermutlich ein Autorennen mit einem Audifahrer und landete mit seinem Auto im Straßengraben.