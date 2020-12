Illuminiertes Haus in Untersuhl ist Blickfang im Advent

Auch in diesem Jahr ist das vorweihnachtlich illuminierte Anwesen ein Hingucker. Und Familie Nieding hat sogar noch etwas Weihnachtsbeleuchtung nachgelegt, nämlich einen Lichterbaum auf dem Balkon. Die in anderen Jahren ausgerufene Licht an-Party fiel in diesem Jahr wohl (deutlich kleiner) aus. Auch andere schon bekannte und bisher weniger auffällige Lichtelemente-Gestalter in Gerstungen wie Familie Hahn an der Gartenstraße haben ihre Häuser wieder sehenswert in Szene gesetzt.