Im Mihlaer Gerätehaus steht nun das „Schnäppchen“ aus Ulm

Ein nagelneues Einsatzfahrzeug nahmen die Kameraden der Feuerwehr Mihla in Empfang. Wehrführer Markus Mayer chauffierte es aus Ulm in das Gerätehaus, wo er von Bürgermeister Rainer Lämmerhirt mit Sekt empfangen wird.

Was der Stützpunktfeuerwehr Mihla und der Kommune mit dem Kauf des nagelneuen HLF 20 (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug) gelang, nennt man „Schnäppchen“. Wehrleiter Markus Mayer und Bürgermeister Rainer Lämmerhirt (parteilos) und zahlreiche kleine wie große Mitglieder der Feuerwehr Mihla stießen am Dienstagabend auf das neue „Pferd im Stall“ an. Etwa 350.000 Euro bezahlte die Gemeinde Mihla für das Fahrzeug. Das ist viel Geld, aber im Vergleich zu anderen Einsatzfahrzeugen dieser Art noch preiswert, betonen die Experten. Das Geschäft wurde 2019 eingefädelt, als Mihla noch nicht Ortsteil der Stadt Amt Creuzburg war – und es wurde ohne einen Cent Fördergeld realisiert.