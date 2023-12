Im neunten Türchen in Oberellen stecken Wohlklang und Harmonie

Oberellen Der lebendige Adventskalender in Oberellen hatte am Samstag etwas Besonderes zu bieten.

In zahlreichen Orten des Wartburgkreises öffnen sich seit dem 1. Dezember die Türen des lebendigen Adventskalenders, ob in Ebenshausen, Ruhla oder in den Nachbarorten Ober- und Unterellen. Das tun sie mancherorts täglich, in einigen Orten an bestimmten Tagen. Überall bringen sich Menschen mit Ideen, Aktionen und immer mit Kulinarischem für die Gemeinschaft ein.

Mit ihrer Aktion hatte sich die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde (EFG) Oberellen im Dorf schon Monate vor dem Advent angemeldet, verdammt zeitig, hieß es am Samstag, als sich das neunte Türchen öffnete. Für das abendliche Chorkonzert in der Kapelle hatten sich 17 Sängerinnen und Sänger bereits am Vormittag versammelt, um intensiv mit Musikpädagogin Birgit Heichel und Anne Hieß zu proben. Birgit Heichel ist Vollblutmusikerin, Mitglied der christlichen Gemeinde und leitet mehrere Musikprojekte.

Viele mit Wurzeln in Obereller Jugendchören

Um sich geschart hatten sie am Samstag Männer und Frauen, deren Wurzeln in einem Jugendchor in Oberellen liegen, die auch heute noch alle in einem Chor singen, aber die längst nicht mehr alle in Oberellen zuhause sind. Auch einige Gäste des abendlichen Konzertes und des adventlichen Rahmenprogramms, waren zu Besuch in ihrer alten Heimat.

Was allgemein wenig bekannt ist, der EFG-Projektchor vereint einige hervorragende Sängerinnen und Sänger, die bei anderen christlichen Chorprojekten regelmäßig ihre Visitenkarte abgaben und geben, öffentlich aber musikalisch kaum in Erscheinung treten. Dazu zählen auch talentierte Männer. Was der Projektchor am Samstagabend dem Publikum bot, konnte sich trotz der überschaubaren Trainingszeit ergo hören lassen, war vielstimmiger Wohlklang und Harmonie. Mit Geschichten zur Weihnachtszeit und Süßem für die Kinder, garnierten die Chormitglieder das Konzert.

Sicher hätten sich die Organisatoren der Freikirchlichen Gemeinde etwas mehr Zuspruch aus dem Dorf am neunten (musikalischen) Türchen gewünscht. Angerichtet hatten die Gastgeber dafür auch in der Küche reichlich. Dass sie trotz allem optimistisch bleiben, zeigte auch das Konzert-Abschlusswort von Tina Rippel: „Vielleicht ist heute nicht alles perfekt, aber das war es vor etwa 2000 Jahren auch nicht“.

Im Nachbarort Unterellen verlustierten sich die Menschen derweil beim Weihnachtsmarkt an und in der Kirche. Auch dieses Ereignis wurde musikalisch begleitet, in diesem Fall von Blechbläsern, dazu gab es eine Tombola sowie eine Märchenstunde für Kinder. Der Poetry Slam am 15. Dezember in der Untereller Kirche wirft seine Schatten voraus. Noch sind Anmeldungen dafür möglich.