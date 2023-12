Im Schmuckstück Park Neuenhof wird Geschichte erzählt

Neuenhof Besucher der öffentlich noch wenig bekannten Petzold-Anlage werden beim Rundgang mit Informationstafeln ins Bild gesetzt. Und dann ist da noch das „Fräulein Marline“.

Eisenachs Grünflächenmanagerin Silke Schilling sieht schon japanische Touristen im kleinen Neuenhof. Aus ihrer Sicht ist die zwischen 1838 und 1843 vom namhaften Gartengestalter und Pückler-Schüler Eduard Petzold im Auftrag von Freiherr Georg Riedesel angelegte Parkanlage bisher unterbelichtet. Das soll sich ändern., auch vor Ort.

Fünf Informationstafeln stehen seit Kurzem im zu DDR-Zeiten vernachlässigten Park von Neuenhof. Auf ihnen wird die Geschichte des um ein neugotisches Schloss angelegten Parkanlage direkt an der Werra dargestellt. Welch ein gärtnerisches Schmuckstück es vor der Haustür der Stadt Eisenach gibt, wird auf den fünf Tafeln deutlich.

Zahlreiche Menschen haben Anteil am Projekt

Mitglieder des örtlichen Heimatvereins, Experten wie Landschaftsarchitekt Daniel Rimbach oder Eisenachs Grünflächenmanagerin Silke Schilling haben neben der Ortsteilbürgermeisterin Gisela Büchner Anteil an diesem durch das Leader-Programm geförderten Projekt. Dies Gesamtkosten belaufen sich auf knapp 5000 Euro.

Inhaltlich widmen sich die Tafeln der Geschichte des Parks, seinem Schöpfer Eduard Petzold, den Gehölzen, der historischen Neugestaltung sowie einigen Besonderheiten. Die Gestaltung entspricht der der Tafeln in anderen Parkanlagen der Stadt Eisenach etwa dem Kartausgarten. Mit Hilfe eines QR-Codes gelangt man künftig auch auf die Internetseite der Stadt Eisenach zu deren Parks und Gärten. Dort kann man die Texte ebenfalls und in absehbarer Zeit auch in englischer Sprache lesen. Da schließt sich der Kreis zu den japanischen und internationalen Touristen.

Die Texte auf den Tafeln stammen von Daniel Rimbach. Die Zeichnung von „Fräulein Marline“ wurde von Charlotte Büchner angefertigt. Das Aufstellen war Sache der Mitglieder des Heimatvereins.

Besagtes Fräulein Marline, bürgerlich Marie Karoline Riedesel zu Eisenbach (1809-1878), war die einzige Tochter des Park-Initiators und Ehefrau von Hermann von Rotenhahn. Die Freiin, berichten die Nachfahren und heutigen Schlosseigentümer, lebte zwar nach ihrer Heirat 1830 in Franken. Bestattet wurde die neunfache Mutter jedoch in Neuenhof. Die Geschichte der Familien von Riedesel und von Rotenhahn ist untrennbar mit der des Neuenhöfer Parks verbunden. Verbindungen reichen durch Heirat auch in die bürgerliche Gesellschaft des späten 19. Jahrhunderts nach Eisenach.

Was im Park Neuenhof verboten ist, verdeutlichen die Informationstafeln übrigens auch, etwa das Radfahren.