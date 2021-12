In der Region ist ein Kandidat schon raus

Wartburgregion. Umfrage bei CDU-Mitgliedern, wer der neue Bundesvorsitzende der Partei werden soll.

So ein wenig auffällig ist es schon, dass Norbert Röttgen bei den befragten CDU-Frauen aus der Region höher im Kurs steht als Friedrich Merz, der bei den CDU-Männern besser abschneidet. Diese beiden wollen ebenso wie Helge Braun bei den Christdemokraten Parteivorsitzender werden. Im Moment läuft da die dritte Phase der Findung des Nachfolgers von Armin Laschet, die Abstimmungsphase. Bis 16. März können die CDU-Mitglieder bundesweit darüber befinden, wer den Job übernehmen soll. Falls es knapp wird, kann es dann ab Ende Dezember bis Mitte Januar zu einem zweiten Wahlgang mit den beiden Bestplatzierten kommen und am Ende steht ein Parteitag (21./22. Januar).

Christian Hirte Foto: CDU

Bundestagsabgeordneter Christian Hirte (Landes- und Kreisvorsitzender) hat schon abgestimmt und sich zudem frühzeitig für Friedrich Merz ausgesprochen. Er sieht sich da im Einklang mit „einer Mehrheit der Thüringer CDU. Merz ist in der Lage breite Teile der Partei wieder zu integrieren“. Am Ende aber werde es nur gemeinsam mit breiter Aufstellung gelingen, wieder Erfolge zu erzielen.

Auch Kreistags-Fraktionschef Martin Henkel hat für Merz votiert, schon weil dieser die wirtschaftliche Expertise mitbringe, die Herausforderungen der Zukunft zu bewältigen. Und als jemand, der schon außerhalb der Politik erfolgreichen gewesen sei, habe Merz zudem einen anderen Blick auf die Dinge. Dieser stehe so für die Breite der Partei, vom liberalen bis zum konservativen Flügel. Da stimmt Bad Liebensteins Rathauschef Michael Brodführer zu. Unter den drei Kandidaten sei Merz die „stärkste Führungspersönlichkeit, die nicht nur die Wirtschaft im Blick hat, sondern mit der Aufstellung seines Teams auch in der Sozialpolitik überzeugt“.

Raymond Walk Foto: Tobias Kromke

Landtagsabgeordneter Raymond Walk verweist zwar darauf, dass es sich um eine geheime Wahl handelt. Aber aus der Überlegung, wer für die CDU und den Osten gerade am besten sei, habe er dann für Merz votiert. Noch unentschlossen sind Landrat Reinhard Krebs und der frisch bestallte Eisenacher Bürgermeister Christoph Ihling. Bei beiden stehen Röttgen und Merzt etwa gleich hoch im Kurs. Für Ihling spielt da das Alter keine Rolle. Die Frage sei, wer könne die Partei wieder am besten einen.

Genau diese Frage beantworten Elke Gabriel und Kreistags-Vorsitzende Ulrike Jary übereinstimmend mit Norbert Röttgen. Beide haben ihn ja erst vor wenigen Monaten kennengelernt, als es Jary gelungen war, Röttgen als Unterstützer ihrer Bürgermeisterin-Kandidatur in Wutha-Farnroda in die Triftberghalle Mosbach zu lotsen. „Norbert Röttgen steht für Erneuerung und Verjüngung der Partei, für eine bessere Einbindung der Frauen in die CDU“, findet Ulrike Jary. Zudem besitze er aus ihrer Sicht die Fähigkeit, die Partei wieder zu einen.

„Röttgen wäre übrigens auch der bessere Kanzlerkandidat gewesen“, nennt Elke Gabriel ihn ebenfalls als ihren Wunschkandidaten für den Parteivorsitz. Er sei die Persönlichkeit mit der Fähigkeit zu einen und auszugleichen. „Und so einen Vorsitzenden hat die Bundes-CDU gerade nötig“.

Helge Braun spielt übrigens bei allen Befragten gar keine Rolle.

Elke Gabriel Foto: Tobias Kromke

Reinhard Krebs Foto: Tobias Kromke

Martin Henkel Foto: Tobias Kromke

Dr. Michael Brodführer Foto: Tobias Kromke