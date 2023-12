Der Gradierbrand ist in einem Eichenfass in einer Brunnenhalle des Gradierwerks Bad Salzungen gereift.

Vermischtes In der Solewelt Bad Salzungen reift ein Gradierbrand

Bad Salzungen Die Whisky-Herstellung in Schottland steht Pate für ein regionales Produkt. Der Tropfen ist im Eichenfass im Solenebel gereift.

Seit Neueröffnung des Bad Salzunger Gradierwerks reift der Gradierbrand heran. Versteckt im Solenebel, hängt das Eichenfass in der westlichen Brunnenhalle. Seit vier Monaten ist es mit Löhrpflaumen-Brand gefüllt. Der Reifeprozess im Gradierwerk kommt der Whisky-Herstellung in Schottland nahe. Dort lagern die Fässer am Meer.

Für die Herstellung von Edelbränden wird die Löhrpflaume wegen ihres kräftig-fruchtigen Geschmacks mit zartem Mandel-Aroma geschätzt. Inzwischen ist die erste Charge abgefüllt. Der Löhrpflaumen-Brand ist mit einem Hauch von Salz veredelt. Entstanden ist ein Produkt der regionalen Wertschöpfung. Denn der elde Tropfen ist in Zusammenarbeit mit der Brennerei „Wartburgblick“ in Pferdsdorf, Ortsteil von Krauthausen, hergestellt worden. Die Vermarktung übernimmt das Kur- und Touristikunternehmen Bad Salzungen. Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft gibt es den Gradierbrand in der Bad Salzunger Tourist-Information und im Sole-Lädchen der Solewelt.

Die Zusammenarbeit mit Frank Beck von der Brennerei „Wartburgblick“ macht es möglich, dass der Reifeprozess flexibel beobachtet wird und eine schnelle Be- und Abfüllung möglich ist. Die nächste Sorte, ein Mirabellen-Brand, schlummert bereits in einem weiteren Eichenfass.