Blick in die Welt In Eisenach erleben, wo sich Senioren den eigenen Sarg zimmern

Eisenach Weltenbummler Holger Beyer nimmt hunderte Besucher im Bürgerhaus mit auf seine Reisen nach Neuseeland

Der Geonatur-Abend am Freitag im Eisenacher Bürgerhaus dürfte ein Novum gewesen sein. Erstmals in seiner langjährigen Geschichte fehlte Geonatur-Macher Wigbert Röth. Der Eisenacher musste der Multivisions-Show wegen Corona fern bleiben, entschuldigte der Weltenbummler und Vortrags-Autor Heiko Beyer (55) seinen Kollegen. Das eingespielte Röth-Team meisterte die Logistik der Veranstaltung aber bestens.

Beyer, gebürtiger Oberfranke, promovierter Elektroingenieur und Fotograf, zog hunderte Besucher mit seinem persönlich kommentierten Bildervortrag über Neuseeland an, aus der ganzen Region und darüber hinaus. „Sechs Monate Freiheit“, so überschrieb der Reise-Geschäftsmann seine Show, die zum größten Teil aus laufenden Bildern besteht und mit einer Flut von Drohnenaufnahmen gespickt ist. Was Beyer in Eisenach und Tags zuvor in Bad Salzungen zum Besten gab, erfüllt professionelle Ansprüche.

Am Vortrag ein Blick auf die Anden

Dass Beyer am Vortag im Pressenwerk mit einem Vortrag über die Anden glänzte kommt nicht von ungefähr. Der Weltenbummler war 30 Jahre in Lateinamerika unterwegs. Mit Neuseeland betrat er ein neues Terrain.

Zwei Stunden lang nahm Beyer die Gäste im Bürgerhaus mit vom Cape Reigna im Norden nach Süden auf die andere Seite der Welt, stellte in der Show ausgesuchte Ziele vor, Hobbingen natürlich eingeschlossen, das Heimatdorf Frodos in der Hobbit-Trilogie. Nicht übel, sagt er, aber der Eintrittspreis sei horrend.

Was seinen Vortrag besonders macht, sind die eingefangenen Begegnungen mit Menschen, die er ausführlich zu Wort kommen lässt, etwa einen Sprecher der Maori, der Ureinwohner Neuseelands, die dort bis heute diskriminiert würden, Probleme haben, ein Konto zu eröffnen oder eine gute Schulbildung zu bekommen. Für Heiterkeit im Rund sorgte sein Treffen mit Senioren im Coffin-Club. Das ist ein Verein, in dem Senioren ihren eigenen Sarg zimmern und viel Spaß dabei haben.

Dramaturgisch und technisch gut aufgemacht und mit erstklassigen Bildern gespickt, machte Heiko Beyer den Besuchern die Nase lang. Neuseeland ist und bleibt ein Traumziel vieler Menschen. Nach dieser Leibeserklärung Beyers an „das schönste Ende der Welt“ dürfte diese Sehnsucht stärker denn je sein.

Wenn ein Satz aus dieser Dokumentation tief im Herzen vieler hängen blieb dann vielleicht jener des Maori-Sprechers: „Wir sind nicht die Beherrscher der Welt, wir waren zuletzt da, wird sind ihre Bewahrer“. Ob auf DVD, im Buch oder Kalender, Heiko Beyer bietet sämtliche Reiseerfahrungen auch für das Wohnzimmer. Die Reise soll ja weitergehen.