In Eisenach schlägt Unbekannter Rentnerin ins Gesicht

Am Dienstag wurde eine Fußgängerin von einem Unbekannten angegriffen. Die 71-Jährige war mit ihrer Gehhilfe und ihrem Hund zwischen den Wohnblocks der Straße Am Gebräun und An der Tongrube in Eisenach spazieren.

Der Täter kam plötzlich auf die Dame zu und schlug ihr unvermittelt ins Gesicht. Laut Angaben der Polizei wurde die 71-Jährige durch den Schlag leicht verletzt und ihre hochwertige Brille beschädigt. Der Angreifer flüchtete.

Der Täter wurde von der Angegriffenen folgendermaßen beschrieben: männlich, hellhäutig, schwarzhaarig und zwischen 165 und 170 Zentimeter groß. Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 entgegen.

