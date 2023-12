In Eisenach wachsen Bücher in Bäumen

Eisenach Förderverein der Stadtbibliothek wird als Kulturförderverein des Jahres 2023 ausgezeichnet

Der Förderverein der Stadtbibliothek Eisenach wurde als „Kulturförderverein des Jahres 2023 ausgezeichnet“ (wir berichteten). Auch wenn die Preisverleihung bereits Mitte November erfolgte, nahm sich Eisenachs Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) in dieser Woche ausgiebig Zeit, um aus erster Hand von der Arbeit des Fördervereins zu erfahren und den Vertretern nochmals persönlich zu gratulieren.

Der Preis stand in diesem Jahr unter dem Motto „Zusammen.Leben.VorOrt“. Der Preis soll das Engagement für Kultur in Thüringen anerkennen und die ehrenamtliche Beteiligung in das öffentliche Bewusstsein rücken. Zuvor war dem Förderverein Stadtbibliothek Eisenach bereits die Ehrung als Kulturförderverein des Monats April 2023 zuteil geworden.

2021 wurde dieser Bücherbaum in Neukirchen im Beisein von Fördervereinschefin Stefanie Krauß (rechts) enthüllt. Inzwischen gibt es fünf Exemplare im Stadtgebiet und jeder Baum sieht anders aus. Foto: Gisela Büchner / Archiv

Bei der Preisverleihung in Weimar fühlte man sich keineswegs als Favorit. „Da wurden so tolle Projekte vorgestellt, wir hatten höchstens mit dem Sonderpreis gerechnet“, erinnert sich Gisela Büchner, Mitglied des Fördervereins und erste Vorsitzende nach der Gründung im Jahr 2005. Die Spannung bei der Festveranstaltung im Bücherkubus der Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek stieg ins Unermessliche, als der dritte Preis an den Förderverein des Theaters Rudolstadt vergeben wurde. Dann wurde der Förderverein für Wasserburg und Kapellendorf aufgerufen und es blieb nur noch ein Preisträger übrig. „Wir konnten es nicht fassen“, ringt Gisela Büchner noch heute um die Worte.

Neben einem gläsernen Preis gab es für den ersten Platz einen Geldbetrag in Höhe von 2500 Euro. Für die Verwendung der Summe mangelt es den emsigen Bibliotheksfreunden nicht an Ideen. „Leider ist der Betreib einer Bibliothek immer nur eine freiwillige Aufgabe einer Stadt und eine Bibliothek braucht ständig aktuelle Bücher, sonst wird sie uninteressant“, ist Büchner überzeugt.

In der Eisenacher Stadtbibliothek gibt es eine Bibliothek der Dinge. Leiterin Annette Brunner zeigt ein Kegelspiel. In den Vitrinen sind weitere Dinge zum Ausleihen vorhanden. Foto: Katja Schmidberger / Archiv

Stefanie Krauß, aktuelle Vorsitzende des Fördervereins, berichtet über das vielfältige Engagement des Vereins. Besonders am Herzen liegen ihr die Bücherbäume in Eisenach und den Ortsteilen. „Seit 2019 haben wir mit unserer Bücherbaum-Kampagne fünf Bäume aufgestellt, der sechste ist in Arbeit.“ Die Bücherbaum-Schränke sind vergleichbar mit den zu Bücherregalen umgewandelten Telefonzellen in anderen Orten. „Sie sind jedoch viel schöner. Die Unikate aus Holz laden zum Schmökern ein“, ist Krauß überzeugt.

Bücherbäume stehen bereits in Hörschel, Neukirchen, in der Heinrichstraße in Eisenach (wird gerade repariert), am Drachenspielplatz im Johannistal und als Lutherbibel auf der Esplanade. Der nächste soll in Hötzelsroda entstehen.

Die Bücherbäume dienen mitunter nicht nur zum Lesen. „Unserer in Hörschel ist im Sommer umhäkelt gewesen, wir haben darin einen Geocach gefunden und als Insektenhotel hat er auch noch gedient“, teilt Gisela Büchner schmunzelnd mit.

„Wir sind ausgesprochen dankbar, dass wir als Einrichtung einen Förderverein haben, der uns aktiv und engagiert unterstützt. Über den Verein können zusätzlich Spenden und Fördermittel akquiriert werden“, freut sich Bibliotheksleiterin Annette Brunner. „Dadurch ist es der Eisenacher Stadtbibliothek möglich, zusätzliche Angebote zu schaffen, zu erweitern und neue Projekte in Angriff zu nehmen.“ Als Beispiele zählt sie Digitalangebote wie Tablets, Laptops und die Einrichtung eines Wlan-Netzwerkes auf. Auch bei der Gründung der „Bibliothek der Dinge“ leistete der Förderverein eine Anschubfinanzierung.

Ausgeliehen werden Gegenstände aus Bereichen wie: Lernen - Forschen, Technik - Digitales, Sport - Spiel, Kreatives und Musik. Ob Bastelutensilien, Sport- und Spielgeräte, Zubehör zum Lesen wie Tiptoi-Stifte, Lük-Kontrollkästen oder anderes, Musikinstrumente oder technische Geräte, Lernroboter, Experimentierkästen, Motivbackformen und vieles andere mehr – die Angebotspalette wird ständig erweitert.

„Ich freue mich und gratuliere unserem Förderverein der Eisenacher Stadtbibliothek sehr herzlich zu dieser verdienten Anerkennung. Die Auszeichnung unterstreicht einmal mehr die wichtige Rolle, die der Förderverein für unsere Bibliothek spielt und würdigt das langjährige Wirken. Ich danke allen Mitgliedern des Vereins für ihr tagtägliches Engagement. Mit ihrem Einsatz trägt der Verein dazu bei, dass Kultur in Eisenach lebendig bleibt und für alle zugänglich ist“, dankte Oberbürgermeisterin Katja Wolf dem Förderverein.