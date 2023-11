In Eisenach wird die Martinsgeschichte lautstark mit Geräuschen erzählt

Eisenach. Weit mehr als 1000 kleine und große Menschen beteiligen sich mit Lampions und Laternen am St.-Martins-Fest in Eisenach.

Mit dem Hereinbrechen der Abenddämmerung erhellten sich am frühen Freitagabend die Zugänge zur evangelischen Georgenkirche und zur katholischen Elisabethkirche jeweils mit beeindruckenden Lichtermeeren aus Hunderten Lampions und Laternen. In den Kirchen beider Konfessionen startete parallel das traditionelle Fest mit der Martinsgeschichte und Musikbeiträgen.

Die Kurrende führt in der Karlsstraße den Martinsumzug an. Foto: Norman Meißner

„Wir erinnern mit dem heutigen Tag an Martin von Tours ebenso wie an Martin Luther“, sagte Kathrin Stötzner, Pfarrerin der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Eisenach. In der äußerst prächtig besuchten Georgenkirche erzählten die anwesenden Kinder mit Pfarrerin Cornelia Biesecke die Martinsgeschichte lautstark mit entsprechenden Geräuschen. Unter Leitung der Kirchenmusikerin Anna Fuchs-Mertens schmückten die Kurrende-Sänger die halbe Stunde mit Liedern.

In der heraufziehenden Finsternis vereinigten sich wenig später auf dem Eisenacher Marktplatz immer mehr Lichterpunkte, die aus allen Himmelsrichtungen heranwanderten. Angeführt vom Heiligen Martin hoch auf seinem Ross, den der kleine Paul auf dem Deutschen Reitpony Flora verkörperte, pilgerte der Sankt-Martins-Umzug aus zahlreichen Kindern, Eltern und Großeltern durch die Karlsstraße zum Lutherdenkmal auf dem Eisenacher Karlsplatz. Jugendfeuerwehr, Freiwillige Feuerwehr und Polizei sicherten den Martinsumzug ab. An den Stufen des im Jahre 1895 eingeweihten Denkmals zur Ehrung des Reformators empfing der Posaunenchor der Kirchgemeinde die Teilnehmer der Lichter-Prozession mit passenden Klängen.

Joshua, Hannes und Lina (von links) in der Georgenkirche mit ihren Lampions. Foto: Norman Meißner

Mit begeisterten Gesichtern nahmen die Kleinsten die gereichten Martinshörnchen entgegen, die meist gleich Bissen für Bissen im Mund verschwanden. Das leicht süße Gebäck in Form eines Hufeisens erinnert an das Pferd des Martin von Tours, das an einem bitterkalten Tag am Stadttor von Amien ein Hufeisen verloren hatte. Der französische Offizier Martin von Tours traf im Jahr 334 an diesem Stadttor einen frierenden Bettler, mit dem er aus Mitleid seinen Mantel teilte. Im Alter von 81 Jahren fand Martin von Tours am 11. November des Jahres 397 seine letzte Ruhe. Seither feiern viele Menschen jährlich diesen Gedenktag.

Zum Abschluss versammelten sich die Lampion- und Laternenträger auf dem Lutherplatz zum fröhlichen Beisammensein bei Musik, Speis und Trank. Die laternenschwenkenden Steppkes verweilten lange mit ihren emsig plaudernden Eltern.