In Eisenacher Bibliothek geschnuppert und den richtigen Beruf gefunden

Ulrike Schmelz hat die Bibliotheksarbeit in Eisenach so gut gefallen, dass sie ab Herbst in Hamburg eine Ausbildung zur Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste beginnt.

Eisenach. Ulrike Schmelz macht die Arbeit in der Eisenacher Stadtbibliothek so viel Spaß, dass sie im Herbst eine Ausbildung dazu beginnt.

Im September sitzt Ulrike Schmelz schon in den Hamburger Bücherhallen. Vor mehr als einem halben Jahr hat die 18-jährige Erfurterin noch nach einer Perspektive für ihr künftiges Leben gesucht. Zu der Zeit lernte sie noch am Gymnasium in ihrer Heimatstadt. Doch irgendwie wollte das nicht richtig passen, erzählt sie. Sie wollte gern etwas Praktisches machen.

Da ihre Schwester ein freiwilliges soziales Jahr in der Kirchgemeinde absolvierte, gefiel ihr die Idee, etwas Ähnliches auszuprobieren. „Ich wollte beruflich später entweder was mit Tieren oder mit Büchern machen“, berichtet Ulrike Schmelz. Und so bewarb sie sich für ein freiwilliges soziales Jahr an mehreren Thüringer Bibliotheken. In Eisenach, plaudert die 18-Jährige, habe es ihr nach dem ersten Gespräch sofort gefallen.

Vom Pendeln von Erfurt aus, zum Wohnen in Hamburg

So pendelt sie seit dem 1. September 2020 täglich von ihrer Heimatstadt Erfurt nach Eisenach, und ab September 2021 wird sie nun ihr Zimmer im Auszubildendenwohnheim in Hamburg beziehen. Denn die vielfältige Arbeit in der Bibliothek trotz aller Corona-Einschränkungen hat ihr so gut gefallen, dass sie sich für eine Ausbildung als Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste beworben hatte.

Der Wunsch, diese Lehre in einer größeren Stadt machen zu dürfen, wird nun Realität. Sie wird diese Lehrausbildung bei den Hamburger Bücherhallen beginnen können. Zwischenzeitlich, erzählt die 18-Jährige, habe sie auch überlegt, ob sie vielleicht Buchhändlerin wird. Doch die Arbeit in einer Bibliothek fand die junge Frau letztlich interessanter, weil es ganz verschiedene Arbeitsbereiche gibt.

Neben dem Einsortieren von Büchern, hat sie auch gern in der Ausleihe gearbeitet, weil sie dort mit vielen Menschen ins Gespräch kommen konnte, ebenso gehören Veranstaltungen zum festen Programm in der Eisenacher Bibliothek. „Auch wenn wir gerade geschlossen haben und nicht viel stattfinden kann“, bedauert sie. Trotzdem hat sie sich im ersten halben Jahr im Team der Stadtbibliothek gut ein- und ausleben können. Bibliotheksgängerin sei sie ja ohnehin immer gewesen, erzählt Ulrike Schmelz.

Neuen Lesestoff gefunden und neue Internetpräsenz arrangiert

Durch die Arbeit in der Stadtbibliothek hat sie neben der Begeisterung für Romane auch neuen Lesestoff für sich entdeckt. So greift sie jetzt häufiger einmal zum Sachbuch. Wirtschaftsthemen interessieren sie weniger, zuletzt hat sie Isabel Allendes „Was Frauen wollen“ gelesen. Oder ein Sachbuch über echte Kriminalfälle, verrät Ulrike Schmelz.

Und die 18-Jährige hat dafür gesorgt, dass die Bibliothek neben dem sozialen Netzwerk Facebook nun auch auf Instagram zu finden ist. „Das wurde sehr gut angenommen“, erzählt Ulrike Schmelz, dass es von Bibliotheksnutzern dazu ein positives Feedback gegeben hat.

Inzwischen hat sie sich eingefuchst in den Medienbestand der Stadtbibliothek. Auch das habe gedauert. Die 18-Jährige hofft nun, dass die Bibliothek bald wieder öffnen kann. Und das, bevor Ende August ihr freiwilliges Jahr endet und vielleicht auch die ein oder andere Veranstaltung stattfinden kann.