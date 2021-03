In Ruhla alkoholisiert am Steuer

Ruhla. Ein Mann mit erhöhtem Promillewert darf nicht weiterfahren.

Am Freitagabend geriet ein 33-jähriger Mann, der Alkohol getrunken hatte, mit seinem Pkw Opel in der Bahnhofstraße in Ruhla in eine Polizeikontrolle. Die Beamten stellten fest, dass der Fahrer einen Atemalkoholwert von 0,75 Promille aufwies und somit nicht mehr fahrtauglich war. Die Polizei verhinderte die Weiterfahrt und leitete gegen ihn ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.