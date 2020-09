In vielen Kommunen gibt es seit Jahren keine Sirene mehr

Wartburgregion. Am bundesweiten Warntag blieb es in Eisenach und auch anderenorts um 11 Uhr still. Es gibt nämlich gar keine Sirene mehr. Das Berufsschulzentrum aber probte den Ernstfall.

Viele Menschen in Eisenach hatten am Donnerstag 11 Uhr erwartungsvoll die Ohren gespitzt. Schließlich sollten am bundesweiten Warntag um diese Uhrzeit die Sirenen ertönen. „Deutschland probt den Katastrophenfall“ titelte die Aktion. Doch in Eisenach und an vielen anderen Orten herrschte Stille. Nur am Berufsschulzentrum im Palmental ertönte die hauseigene Sirene, zweimal. Das Ausbildungszentrum nutzte den Warntag für eine Evakuierungsübung. Mehrere hundert Schüler und Lehrkräfte verließen geordnet das Gebäude, nahmen draußen Aufstellung, durchzählen, (Nikotin)Luft schnappen, und zurück in den Unterricht.