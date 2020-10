Infektionszahlen in der Region sinken

Wartburgkreis. In der Wartburgregion sinkt die Zahl derjenigen, die am Coronavirus erkrankt sind auf insgesamt 19 Fälle.

Im Gegensatz zu den deutschlandweit steigenden Infektionszahlen, sinken in der Wartburgregion die Erkrankungen an Covid 19. Aktuell sind im Wartburgkreis 18 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das sind vier weniger als tags zuvor. In der kreisfreien Stadt Eisenach gibt es mit Stand 9. Oktober, 13.11 Uhr, nur noch einen Fall. Intensiv-medizinisch muss derzeit niemand behandelt werden.