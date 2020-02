Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Informationen zu Heiztechnik

Das Klimapaket der Bundesregierung ist verabschiedet. Veraltete Heiztechnik im Gebäudebestand soll erneuert werden. Das Landratsamt des Wartburgkreises lädt zu einer Informationsveranstaltung zu diesem Thema ein.

Was ändert sich beim Heizen? Welche zeitlichen Abläufe müssen beachtet werden? Worauf müssen sich Hausbesitzer einstellen? Was für Ausnahmen gibt es? Diese und weitere Fragen zum Austausch oder zur Nachrüstung bei Kachelöfen beziehungsweise Kaminöfen beantwortet am Donnerstag, 27. Februar Schornsteinfegermeister Uwe Nenzel von 15 bis 17 Uhr im Landratsamt Wartburgkreis in der Erzberger Allee 14 in Bad Salzungen (Beratungsraum 3 im ersten Obergeschoss).

Interessierte Bürger können, so die Mitteilung des Landratsamtes, auch Fragen über Feststoffheizungen, Ableitbedingungen, Pufferspeicher und ähnliche Themen im Rahmen dieser Informationsveranstaltung stellen. Uwe Nenzel ist Schornsteinfegermeister, Bau- und Brandschutztechniker sowie Energieberater. Veranstalter ist das Landratsamt Wartburgkreis, Umweltamt.

Die Informationsveranstaltung ist kostenfrei.