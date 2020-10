Informationsveranstaltung zum 5G-Ausbau in Eisenach

Über Chancen und Risiken des Mobilfunkstandards 5G informiert die Eisenacher Stadtverwaltung zusammen mit der Digitalagentur Thüringen am Mittwoch, 7. Oktober, um 17 Uhr in der Werner-Aßmann-Halle. 5G ist der neue Standard des mobilen Internets, der als Grundlage für die Digitalisierung vieler Lebensbereiche dient, heißt es in der Pressemitteilung aus dem Rathaus.

Während der Informationsveranstaltung werde insbesondere die Rolle der Kommunen verdeutlicht. Erläutert würden Entscheider und Entscheidungsprozesse beim Mobilfunkausbau. Wie aus der Ankündigung weiter hervorgeht, sind alle Einwohner eingeladen. Die Vorträge der Referenten werden außerdem auf der Internetseite des Wartburgradios zum Nachhören bereitgestellt.

Gegen den Ausbau des 5G-Netzes gibt es Widerstand. So hat sich in Eisenach eine Bürgerinitiative „5G-frei“ gegründet. Sie kündigt an, mittels eines Einwohnerantrags an den Stadtrat erreichen zu wollen, dass dieser einen Stopp des Ausbaus erlässt, so lange, bis erwiesen ist, dass die Strahlung unbedenklich für Gesundheit, Umwelt und Klima ist. Dafür werden Unterschriften gesammelt. Listen gibt es Iaut Initiative in der Praxis Dr. Traut, Karlstraße 1, in Eisenach.

