Infotag in Eisenach: Weiterbildungen zum Techniker

Eisenach. Berufstätige können sich in Eisenach beraten lassen.

Am Samstag, dem 1. Juli um 10 Uhr informiert die gemeinnützige Bildungseinrichtung DAA-Technikum vor Ort über berufsbegleitende Fortbildungslehrgänge zum Staatlich geprüften Techniker in fünf verschiedenen Fachrichtungen in der Stiftung Bildung Handwerk (SBH Südost), Heinrich-Erhardt-Platz 1 in Eisenach.

Facharbeiter, Gesellen und Technische Zeichner aus den Bereichen Elektrotechnik, Datenverarbeitung, Maschinenbau und Metallverarbeitung, Bautechnik, Holztechnik und Heizungs-/Lüftungs-/Klimatechnik können sich vor Ort über die Aufstiegsqualifikationen informieren. Es wird auf Themen wie Samstagsunterricht, Studienablauf oder Aufstiegs-BaföG eingegangen. Infos unter: www.daa-technikum.de.