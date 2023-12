Initiative kämpft für Verarbeitung von Holz aus heimischen Wäldern

Eisenach Expertenrunde informiert sich über besondere Holzbauweise zur Aufstockung der DRK-Rettungswache in Eisenach

„Warum muss denn das Holz aus Österreich bis hierher transportiert werden – wir haben doch genug Holz in Thüringen?“, fragt der Eisenacher Zimmerermeister Marko Hunstock am Donnerstagnachmittag in die Runde der Versammelten, die sich über den Baufortschritt und die besondere Bauweise, der aktuell in den letzten Zügen liegende Aufstockung der Rettungswache 1 des DRK-Kreisverband Eisenach informieren. Der Zimmermann lässt gemeinsam mit Architekt Michael Salzmann besondere Momente der vergangenen Monate auf der DRK-Baustelle Revue passieren.

Alte Bunkerdecke monatelang weggestemmt

Um die Tragfähigkeit des Gebäudes für eine Aufstockung zu ertüchtigen, stemmte Marko Hunstock mit seinem jungen Team etwa ein halbes Jahr lang – vom Sommer bis Dezember letzten Jahres – unter teils extremer Wärme unter einem während einer später Sanierung überbauten Pultdach eine extradicke Stahlbetondecke aus DDR-Zeiten weg. Salzmann spricht von einer „Bunkerdecke“, mit der man damals das Gebäude, in dem auch die Zivilverteidigung sich befand, vor Luftangriffen schützen wollte.

Lucas Catterfeld von der Firma Ambrock verputzt Donnerstagmittag eine Wand im unteren Bereich der Rettungswache. Foto: Norman Meißner

Zahlreiche Sattelauflieger und Tieflader brachten die teils extrem langen Holzbinder und Sperrholzelemente aus dem Alpenland genau dann zur Baustelle, wann sie gebraucht wurden. „Es war ganz großes Kino, das alle Elemente haargenau gepasst haben“, richtet Salzmann insbesondere auch seinen Dank an Til Hildebrandt von der Fachhochschule Erfurt, der in seinem Praxissemester in gestalterischer Hinsicht erforderliche Änderungen mit neu plant. „Ich habe den Bachelor in Architektur und bin jetzt am Master dran“, ist der junge Mann stolz.

Der Eisenacher Zimmerermeister Marko Hunstock zeigt den Gästen, welche Atmosphäre Räume aus Holz ausstrahlen. Mit dabei Architekt Michael Salzmann und Isabell Grinda von der Initiative „Holz 21 regio“ (von links). Foto: Norman Meißner

Die Gäste, zu denen Vertreter der Holzwirtschaft, des Wartburgkreises, der Fachschule Erfurt, sowie der Thüringer Initiative „Holz 21 Regio“ und der Landesentwicklungsgesellschaft gehören, interessiert die nachhaltige Holzbauweise, die den Anwesenden im Versammlungsraum mit gewachstem Sichtholz ins Auge sticht. Bislang ist diese Bauweise einzigartig in Thüringen, aber im Alpenraum weit verbreitet. Diese Holzbauweise in Thüringen zu etablieren, das liegt Maiko Klosch (LEG Thüringen) am Herzen.

Zimmermann Marko Hunstock möchte stärker Holz aus heimischen Wäldern verarbeiten. Foto: Norman Meißner

Eines der nächsten Gebäude könnte bereits in der Nähe entstehen. Der engagierte Zimmermann, der jetzt der Thüringer Initiative „Holz 21 Regio“ beigetreten ist, plant den Bau eines neuen Firmensitzes für sein Unternehmen im Industriegebiet Kindel. „Die Mietsituation in der Herrenmühlenstraße löst Unruhe in mir aus“, sagt Marko Hunstock über den derzeitigen Firmensitz. Weil er zukünftig stärker Holz aus Thüringer Wäldern verarbeiten möchte, plant er neben Produktionshalle, Schulungszentrum, Büro und Sozialräumen auch ein eigenes Sägewerk mit zwei Trockenkammern sowie einem Lagerplatz in der Industriestraße vor den Toren Eisenachs.

Höheres Tempo bei Schadholzverarbeitung vor Ort möglich

„Das Holz bekommen wir hier schneller aus den Wäldern, wenn es auch hier verarbeitet wird“, denkt der Zimmermann insbesondere an die großen Mengen an Borkenkäferschadholz der letzten Jahre. Ausländische Importeure verschiffen deutsches Holz erst nach Trocknung. In getrocknetem Holz richtet der Schädling keine Schäden mehr an. Auch bauphysikalisch seien Fraßspuren nicht problematisch, wenn sie fürs Auge versteckt werden.