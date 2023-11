Innensanierung geht in die zweite Runde

Eisenach. Arbeiten in der Friedhofskapelle dauern an. Weitere Spenden für die Restaurierung sind von der Stadt erbeten.

„In dieser Halle wird um die Toten getrauert, aber eben auch deren Leben gefeiert“, findet Restaurator Wolfgang Petzholdt. Nach dem ersten Abschnitt der Innensanierung war die atemberaubende Schönheit der Innenbemalung bereits auf einer großen Teilfläche im Bereich der Kuppel wieder sichtbar geworden. Nun startet der zweite Abschnitt.

Mehrere Lastwagen-Ladungen Gerüstmaterial wurden innerhalb des Kapellenschiffes verbaut, um den Handwerkern ein Arbeiten bis in den etwa 13 Meter hohen Deckenhimmel zu ermöglichen. Die Halle ist architektonisch im Stile einer Basilika, was so viel wie königlich heißt. Petzholdt ist froh, dass die Stadt Eisenach nicht einfach eine neue Schicht aufbringen lässt, sondern sich auf den Weg gemacht hat, dann im dritten Abschnitt „diese königliche Anmutung auch bei der Ausmalung wieder zum Vorschein bringen zu lassen“.

Im Chorbereich erstrahlt die Kuppel bereits in einem königlichen Blau, die Wände zieren in goldgelb gehaltene Quader, und darunter zieht sich ein Wandfries mit Blumenmuster. Bis Ende dieses Jahres werden nun alle Vorarbeiten zur Raumausmalung geleistet. Das bedeutet, dass alle nicht tragfähigen Farbschichten im Kapellenschiff abgenommen werden. Des Weiteren wird die vorhandene Leimfarbe an der Gewölbedecke mit einem Nassverfahren abgewaschen.

Rund 13 Meter hoch ragen die Gerüste im Innern der Friedhofskapelle. Foto: Nicole Lehmann

Stiftung und Geldinstitut wollen Spendensumme verdoppeln

Damit das Großprojekt gelingen und weiter voranschreiten kann, arbeitet die Stadt gemeinsam mit dem Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie sowie der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD) zusammen. Die Denkmalstiftung Eisenach in der DSD und die Wartburg-Sparkasse engagieren sich ebenfalls als Partner für die Restaurierung der historischen Ausmalung und Raumgestaltung der Friedhofskapelle. Zu diesem Zweck haben sie eine „Spendenaktion“ zur Restaurierung gestartet: Unter dem Motto „Wir verdoppeln Ihre Spende“ werden alle eingegangenen Spenden verdoppelt, bis ein Gesamtbetrag in Höhe von 20.000 Euro erreicht ist.

Seit Beginn der Spendenaktion für die Friedhofskapelle sind insgesamt Spenden in Höhe von 7842,50 Euro eingegangen, zuletzt flossen finanzielle Hilfen des Rotary Clubs Eisenach, ebenso unterstützen verschiedene Stadtratsmitglieder die Aktion. Bei einer Friedhofsführung durch Gästeführerin Jeannette Hentschel kamen weitere 250 Euro hinzu, sodass der finanzielle Grundstock durch Spendeneinnahmen rund 8100 Euro beträgt.

Wunsch und Ziel ist es, bis Anfang 2024 die zur Verdopplung auf 20.000 Euro fehlenden knapp 1900 Euro noch über weitere Spenden zu erreichen, um diese in den dritten Bauabschnitt einfließen lassen zu können. Die Spenden werden ausschließlich für die Restaurierung der Kapelle verwendet.

Spenden sind möglich unter „Friedhofskapelle“ auf das Konto der Denkmalstiftung Eisenach: DE63 8405 5050 0000 1731 00 bei der Wartburgsparkasse.

Fragen beantwortet die Friedhofsverwaltung, Telefon: 03691 / 670-858 oder E-Mail an: friedhof@eisenach.de. Mehr: www.eisenach.de/rathaus/aemter/amt-fuer-tiefbau-und-gruenflaechen/friedhofskapelle/