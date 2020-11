Interessanter Online-Kurs der VHS

Mit einem Online-Kurs bietet die VHS Eisenach zum Thema „Nachhaltigkeit in der Krise“ an.

Eisenach. Das Thema lautet „Nachhaltigkeit in der Krise“. Vortragende ist Maja Göpel vom Club of Rome

Mit einem besonderen Angebot wendet sich die Eisenacher Volkshochschule an die Nutzer. Der Livestream „Nachhaltigkeit in der Krise“ wird am Montag, 9. November, von 19.00 bis 20.30 Uhr via Internet zu erleben sein. In ihrem Vortrag spricht die Professorin Maja Göpel, Generalsekretärin des Wissenschaftlichen Beirats „Globale Veränderung“ der Bundesregierung und Mitglied des Club of Rome, über Fragen wie „Wie finden wir zu einer Lebensweise, die das Wohlergehen des Planeten mit dem der Menschheit versöhnt? Wo liegt der Weg zwischen Verbotsregime und Schuldfragen auf der einen und Wachstumswahn und Technikversprechen auf der anderen Seite?“

Bei diesem Online-Kurs schauen sich die Teilnehmer die Veranstaltung als Live-Übertragung auf ihrem Rechner zuhause an. Über eine Online-Plattform können sie Fragen an die Moderation der Veranstaltung übermitteln, die ausgewählte Fragen im Gespräch mit den Experten aufgreift. Die Zugangsdaten zur Einwahl erhalten die Teilnehmer nach ihrer Anmeldung.

Montag, 9. November, ab 19.30 Uhr; Online-Kurs für 6,60 Euro. Anmeldungen unter www.vhs-eisenach.de.