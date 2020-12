Inzidenzwert in der Wartburgregion geht leicht zurück

Es ist natürlich nur eine Momentaufnahme, aber zum Stand 29. Dezember (0 Uhr) gehen in der Wartburgregion die Inzidenzwerte (Zahl der Neuinfektionen binnen sieben Tagen auf 100.000 Einwohner) leicht zurück, die Zahl der Corona-Todesfälle allerdings steigt.

Im Wartburgkreis kamen, so die Zahlen des Robert-Koch-Institutes, binnen 24 Stunden 24 neue Infektionen hinzu. Damit kamen in den vergangenen sieben Tagen insgesamt 361 neue Fälle hinzu, der Inzidenzwert liegt noch knapp über 300 (303,43). Die der Menschen, die in Folge einer Corona-Infektion starben, stieg laut RKI im Kreisgebiet um zwei auf nun 21 an.

In der Stadt Eisenach gab es binnen 24 Stunden neun neue Fälle und binnen sieben Tagen 154. Damit sinkt der Inzidenzwert im Vergleich zum Vortag von knapp 400 auf 364,5. Es sind in der Stadt Eisenach weiterhin sieben Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 registriert.